Calviño espera que se mantenga la fortaleza del Ejecutivo, tras la salida de Iglesias

La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Ejecutivo, Nadia Calviño, expresó hoy su deseo de que se mantenga la fortaleza del Gobierno, tras la salida de Pablo Iglesias del mismo para disputarle la Presidencia de la Comunidad de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a Onda Cero, al ser cuestiona sobre qué pensó al conocer la noticia del líder de Unidas Podemos manifestó que “es difícil de entender las decisiones”. “Cada uno sabe las decisiones que toma en la vida y yo creo y espero que se mantenga la fortaleza del Gobierno de España, porque yo creo que es un elemento muy importante de estabilidad económica, de estabilidad política en este momento para nuestro país”, agregó.

La ministra reconoció que los gobiernos de coalición “tienen sus peculiaridades”, como se está viendo “no tanto en el Gobierno de España como en los gobiernos regionales”, pero defendió que en el caso del Ejecutivo “no ha habido un cambio de rumbo en absoluto” desde la perspectiva de la hoja de ruta que se había marcado por ir en coalición. “Y esa es la línea que vamos a seguir de cara al futuro”, aseguró.

La salida de Iglesias “no va a cambiar” a su juicio la dinámica y el trabajo dentro del Consejo de Ministros, ya que ya estaba establecida la coordinación de la política económica por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y ha trabajado “muy intensamente con el Ministerio de Trabajo para encauzar todos esos acuerdos del diálogo social”. Sin embargo, deslizó que, “con respecto al ruido o la comunicación pública, pues tendremos que ver en qué medida cambia o no la actitud de los socios de Gobierno de cara al futuro”. “En todo caso, yo me siento fuerte y me siento esperanzada de que cuanto antes veamos esa recuperación económica y pasemos a una fase mucho más positiva y constructiva para todos nosotros”, agregó.