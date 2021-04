Cobros indebidos de los ERTE: ¿cómo afectan los errores del SEPE en la declaración de la Renta 2020?

Los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante 2020 tienen ahora una nueva preocupación: regularizar su atípica situación fiscal con Hacienda. El próximo miércoles 7 de abril comienza la campaña de la Renta 2020 y los 3,5 millones de contribuyentes que llegaron a estar en ERTE durante el estallido del coronavirus no tienen claro cómo afectará este procedimiento a su declaración.

Uno de los principales efectos es que para el pasado ejercicio hay que tener en cuenta que el salario se ha percibido por parte de dos pagadores: la empresa y el SEPE. Esta particularidad hará que muchos contribuyentes estén obligados a presentar la declaración a pesar de haber percibido una renta de trabajo anual inferior a los 22.000 euros, el límite mínimo para los trabajadores con un solo pagador. Cuando hay múltiples pagadores, el límite baja hasta los 14.000 euros siempre y cuando el segundo (en este caso el SEPE) haya abonado más de 1.500 euros durante el año.

Errores del SEPE en el pago de los ERTE, ¿cómo afectan a la declaración?

Los errores en el pago de los ERTE por parte del SEPE han sido otra de las preocupaciones de los trabajadores durante la pandemia, que veían cómo su prestación se quedaba en 0 euros por la devolución de los “cobros indebidos”. Este va a ser uno de los aspectos más delicados en la declaración de la Renta, según indican los expertos en Derecho Fiscal de reclamador.es.

Para saber si afectarán o no al pago del IRPF, hay que solicitar el certificado de retenciones del SEPE, que ya se puede descargar. Allí aparecerá si se han regularizado o no las cantidades que el Servicio Público de Empleo Estatal pagó por error a los trabajadores afectados por los ERTE.

Reclamador.es explica que si las cantidades que se cobraron indebidamente se regularon durante el pasado ejercicicio, se recogerán en el borrador de la Renta y el contribuyente no debe preocuparse. Sin embargo, si la devolución de dichos importes ha sido en 2021 o todavía no se ha realizado, se presentan dos escenarios.

Si el SEPE ha iniciado el procedimiento de regularización de los pago, el organismo avisará a la Agencia Tribitaria. En el borrador tendrán que aparecer los dos importes, el que se ha cobrado inicialmente y el de la devolución aunque todavía no se haya realizado.

En ese momento, el contribuyente tendrá que decidir si está de acuerdo o no con el importe que debe devolver al SEPE. Si está de acuerdo, se presentará la declaración sin necesidad de solicitar rectificaciones. Por el contrario, si las cuentas del organismo no le cuadran, en la casilla correspondiente tendrá que añadir el importe que considere correcto.

Por otro lado, si el SEPE todavía no ha iniciado el procedimiento de regulación, tendrá que informar a Hacienda de que el contribuyente ha percibido por error una prestación por los ERTE. En el borrador no aparecerá el importe concreto porque todavía no se ha calculado la cuantía. Si el contribuyente sabe cuánto ha cobrado de más, puede hacerlo constar, pero si no lo sabe tendrá que solicitar la rectificación de la declaración en el momento en que se comunique este dato, a fin de tributar correctamente -y no por mayor cuantía- conforme a los ingresos reales por parte del SEPE.