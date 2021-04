Mercadona relanza sus “zumos” con alcohol

Llega el buen tiempo, la primavera ya está aquí y las ganas de tomar bebidas refrescantes también. Si te has cansado de las bebidas de siempre y buscas nuevos sabores, los has encontrado porque Mercadona vuelve a lanzar sus zumos con alcohol. Estas bebidas se llaman Cider Wild Panther y hay cuatro sabores para elegir.

Si es usted amante de las bebidas de Mercadona sabrá que cada cierto tiempo la cadena de supermercados pone a la venta nuevas adquisiciones a gusto del consumidor, tanto si lo que quiere son bebidas con alcohol o por lo contrario sin alcohol, como es el caso hace poco de la puesta en marcha de las ventas de su nueva cerveza tostada 0,0%, si suele mirar por las estanterías sus novedades , habrá visto que en los lineales de los supermercados vuelven a aparecer estas bebidas elaboradas con zumo de frutas que tienen alcohol. Su éxito fue tal el verano pasado que con la llegada del buen tiempo las vuelven a reponer.

Zumos de fruta con alcohol Cider Wild Panther de venta en Mercadona

La marca Cider Wild Panther ha elaborado cuatro bebidas con cuatro sabores diferentes. Son sidras, de hecho una de ellas es sabor manzana, pero con la originalidad de que las otras tres tienen sabores mucho menos conocidos, como son mango-maracuyá, fresa-lima y por último una de mora.

Son bebidas refrescantes con aroma afrutado y que se recomienda que se beban muy frías. Lo dicho, ideal para el verano , en el aperitivo o a media tarde con un picoteo.

Estas “Ciders” están hechas todas a base de zumo de manzana concentrado fermentado y cada una está aromatizada con un sabor distinto. Puede usted combinarlas con el aperitivo que quiera, desde patatas fritas hasta aceitunas, pasando por los clásicos frutos secos.

La graduación de estas sidras es de 4,5% de alcohol, con lo cual la graduación es similar a la de una cerveza cualquiera y se venden tanto en formato individual como en pack de 12 botellines de 330 ml. El precio del botellín es de 0,90 euros. Se recomienda conservar los botellines en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y en ausencia de olores agresivos.

No olviden que se recomienda que la bebida esté bien refrigerada y que no hace falta que la agiten antes de volcarla en el vaso o copa. Por supuesto tampoco hace falta que le añadan hielo al vaso, recuerden que es como beberse una sidra asturiana de toda la vida ( salvando las distancias). En nuestro país no es tan general beber sidra de este estilo, aunque recuerden que los ingleses por ejemplo, tiene barriles de esta bebida en los pubs, puesto que ellos son muy aficionados a esta bebida refrescante (aunque en otros países no esté tan fría como aquí).

Es por ello que estamos seguros que las Cider Wild Panther serán un éxito de ventas de aquí en adelante como lo fueron el verano pasado entre los clientes, porque ¿ a quién no le apetece una bebida fresquita con el aperitivo? Disfrútenlo.