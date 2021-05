Quién hereda un plan de pensiones y cómo

Los planes de pensiones son un producto de ahorro enfocado a reservar un colchón para la jubilación, por lo que tienen un acceso restringido. Aunque hay varias llaves para abrir esta caja fuerte antes de la jubilación, entre ellas: desempleo de larga duración, incapacidad laboral, dependencia severa o gran dependencia, enfermedad grave, 10 años de antigüedad y fallecimiento. En este último caso, el rescate por fallecimiento del titular, serán los beneficiarios (nombrados o no) quienes reciban las cantidades acumuladas. Este es el mecanismo habitual para acceder a las cuantías ahorradas, por lo que no debe extrañarse si el plan de pensiones no aparece necesariamente reflejado en el testamento.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Estos beneficiarios serán el equivalente a los herederos del plan de pensiones y los hay de dos tipos:

-Beneficiarios nombrados: el titular del plan de pensiones concreta en el contrato quién debe heredar las cantidades en caso de fallecimiento y en qué porcentaje. También cabe la posibilidad de que el fallecido designe a los beneficiarios en el testamento. En ese caso, ese documento servirá para rescatar las cantidades. Si hay reflejados beneficiarios distintos en el contrato de plan de pensiones y en el testamento, se tomará como referencia el documento que tenga fecha más próxima al fallecimiento.

-No hay beneficiarios nombrados: si el titular no nombró a ningún beneficiario, el plan de pensiones pasaría a manos de los herederos legales, que suelen ser el cónyuge, los hijos, los padres u otros.

¿Qué documentos deben aportar para rescatar el plan de pensiones?

Los beneficiarios tendrán que llevar a cabo unos trámites para rescatar el plan de pensiones de su familiar fallecido. Durante el proceso deberán contar con la siguiente documentación: solicitud de prestación por fallecimiento; fotocopia del DNI del beneficiario; fotocopia del DNI del fallecido; certificado original de defunción del partícipe (persona en cuyo beneficio e interés se crea el plan, pudiendo ser el propio titular o los beneficiarios en caso de fallecimiento); y documentación que acredite a los beneficiarios como tales, por ejemplo, el último boletín de designación de beneficiarios, testamento o declaración de herederos, etc.

¿Qué impuestos hay que pagar?

Los impuestos a pagar también son otro de los puntos a tener en cuenta al heredar un plan de pensiones. Al no tratarse de herencia como tal, las cantidades del plan de pensiones no tributan en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino como rendimientos del trabajo en el IRPF. Además, si decide cobrar todo el dinero de una vez, esto aumentará la base imponible en su declaración de la Renta. En cambio, si elige cobrarlo parcialmente en forma de renta periódica también aumentará la base imponible, pero en menor medida. Los beneficiarios que decidan mantener el plan de pensiones no tendrán que tributar por ello.