Escrivá no tocará la jubilación parcial en la reforma de pensiones pero sí la forzosa y la anticipada

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que, finalmente, la jubilación parcial podría ser un tema que no se aborde en la reforma de pensiones. En cambio, sí se harán modificaciones en lo que respecta a la jubilación forzoza y la jubilación anticipada, aunque no concretó cuáles, según las conclusiones que se están negociando en la mesa de diálogo social.

Escrivá ha señalado que estas negociaciones requieren de “mucho trabajo fino” y que Gobierno, sindicatos y empresarios ya trabajan en la mesa de pensiones con un borrador muy detallado sobre el primer paquete de reformas en el sistema, cuyo elemento central es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula ligada al IPC. En todo caso, ha apelado a la discreción sobre las negociaciones que se están manteniendo, según ha explicado en declaraciones a TVE.

En lo que respecta a la jubilación forzosa, el ministro ha subrayado que esta fórmula no existe en ningún país europeo, ha argumentado que en España se da la peculiaridad de que, a través de los convenios colectivos, se pueda restringir el derecho de las personas a seguir trabajando y forzar la jubilación, algo que el Gobierno se ha propuesto modificar porque, al contrario de lo que se dice, esta fórmula no impulsa el empleo juvenil. “Esto viene de una concepción que ya está superada de que esto a veces da espacio a empleo joven. Se ha demostrado que no es así; España es de los países con menos tasa de empleo entre los 55 y 70 años y esto lo tenemos que corregir”, afirmó. “Yo espero que lleguemos a un acuerdo sobre esto, estamos parametrizando cómo hacerlo”, ha añadido.

Sobre la jubilación anticipada, Escrivá ha reiterado que la intención del Gobierno es establecer el mismo marco de penalización para todas las pensiones, pues actualmente los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal suponen un recorte del 16% para una pensión media y de sólo el 4% para la pensión máxima. “Es una anomalía a corregir”, ha denunciado. Escrivá explicó que España tiene “una situación peculiar” porque tiene un sistema con “una configuración muy regresiva de este elemento del sistema de pensiones. Por ello detalló que “lo que hemos planteado es que todos tengan el mismo marco de penalización, aunque establezcamos un periodo transitorio para que esto se ajuste”. También subrayó la necesidad de desincentivar la jubilación anticipada porque “conseguir con incentivos positivos que un grueso significativo de personas que van a jubilarse retrasen su jubilación unos cuantos meses, desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema, es enormemente favorable”.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere conseguir un acuerdo con los agentes sociales para demorar la jubilación a través de incentivos positivos, superiores a los actuales. Según ha destacado, lograr que un número significativo de personas retrase su jubilación unos meses tiene efectos muy positivos para el sistema de pensiones.

Asimismo, el ministro concretó que “estamos a nivel de detalle en este primer paquete en el que el elemento central, que no está en discusión, es que las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, pero no porque sea una decisión anual en los Presupuestos Generales del Estado, sino porque exista un mecanismo reglado, una fórmula que da certidumbre a todos de que va a ser así”.