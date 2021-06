El Senado aprueba un IVA reducido del 10% para las peluquerías con el voto en contra del PSOE

La complicada situación económica de miles de pequeños negocios está forzando las bajadas temporales de los impuestos indirectos. Ya lo hizo el IVA de la factura de la luz y ahora lo hará el IVA del sector de las peluquerías. El Senado aprobó ayer su bajada en las peluquerías y los servicios de estética, del tipo general del 21% al reducido del 10%, a partir del 1 de enero de 2022, tal y como reclamaba el sector desde que en 2012, cuando se les pasó al tipo general. Pero no ha sido el Gobierno, como era de esperar, sino el Partido Popular en el Senado, a través de una enmienda a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada ayer en el Senado

Esta enmienda impulsada por el PP tuvo el voto en contra del PSOE en solitario -hasta su socio de Gobierno, Podemos, no le acompañó-, que tendrá la oportunidad de derribarla en segunda vuelta, ya que el texto tendrá que volver al Congreso -previsiblemente en un Pleno extraordinario en julio- para que decida si acepta o no los cambios. Esta transaccional había sido suscrita por los grupos Popular, Vasco, ERC, Izquierda Confederal y los grupos Nacionalista, Democrático y Mixto -es decir, todos salvo el socialista-.

La votación no estuvo exenta de polémica. Al presentarse en el último momento y sobre la base de una enmienda con la que no guardaba la “obligada congruencia” fue inadmitida por los servicios jurídicos aunque finalmente, a instancias del PP, la Mesa del Senado aceptó su votación. En cambio, el PP no pidió la reconsideración de otra enmienda transaccional, también inadmitida, relativa a las deducciones fiscales de las producciones audiovisuales en Canarias. Sí se aprobó otra transaccional que da un plazo de seis meses al Gobierno para dictar la normativa necesaria que garantice que, en un plazo de ocho años, la ratio de personal de las administraciones tributarias con respecto a los contribuyentes se aproxime a la media europea.

Matriculación

El Pleno del Senado también incorporó otra enmienda transaccional, esta vez impulsada por el PSOE -aunque forzado por sus socios en el Congreso-, que supone la congelación del impuesto de matriculaciones hasta final de año. El PSOE ha tenido que aceptar la anulación, al menos hasta fin de año, de la subida del impuesto de matriculación que impuso desde el pasado 1 de enero el Ministerio de Transición Ecológica, aplicando estrictamente, y en contra del criterio de otros países de la Unión Europea, la nueva normativa de emisiones WLTP. Anteriormente el Congreso había aprobado, con los votos favorables del Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PRC y PDeCAT, esta moratoria, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y el PNV se abstuvo.

El cambio normativo aprobado este miércoles ayer establece que desde la aprobación de la ley de lucha contra el fraude y hasta el 31 de diciembre de 2021 los tipos correspondientes a cada volumen de emisiones serán los vigentes hasta 2020, menos estrictos que los actuales. Conforme a este texto, a partir de 2022 se reinstaurarán los tramos que se aplican en la actualidad, que son los que dan cumplimiento a la normativa europea de emisiones.

Hasta finales de año los modelos que emiten menos de 144 gramos de dióxido de carbono (CO2) por cada kilómetro recorrido no pagarán el impuesto de matriculación, mientras que en la actualidad están exentos de abonar esta tasa los coches que emiten menos de 120 g/km. También se modifica el resto de escalones, ya que los vehículos que emiten entre 144 y 192 gramos de CO2 pagarán un 4,75% de este impuesto (120-160 gramos hasta ahora), mientras que un 9,75% lo abonarían aquellos automóviles que emiten entre 192 y 240 gramos de CO2 (ahora está en los 160-200 gramos). El último tramo, a pagar por aquellos vehículos que expulsen más de 240 gramos, sería del 14,75% (en la actualidad pagan este porcentaje los que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro).

Pactos sucesorios

Tanto la bajada del IVA de las peluquerías como la congelación del impuesto de matriculación se suman a las modificaciones introducidas en el trámite de ponencia, como el mantenimiento de las ventajas fiscales para la venta de bienes obtenidos mediante pactos sucesorios o herencias en vida siempre que esos bienes se transmitan más de cinco años después de haberlos recibido en propiedad. La Comisión de Hacienda también aprobó la eliminación de una serie de obligaciones a los notarios que planteaban dificultades en relación al vigente sistema de transmisión de participaciones y elevar el límite de deducción por inversión en producción cinematográfica en Canarias hasta los 12,4 millones de euros. También se ha acordado adaptar la normativa al lenguaje inclusivo el texto de la ley, un cambio propuesto por PNV.