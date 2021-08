No hay tregua: nuevo récord de la luz, 117,29 euros MWh

La guerra alcista del precio de la electricidad no da tregua. El precio medio en el mercado mayorista batirá mañana un nuevo récord histórico, 117,29 euros el megavatio hora (MWh), en plena ola de calor y en el quinto día consecutivo que supera la marca máxima. Con la marca de mañana aumenta el coste en un 1,3 % respecto al precio fijado hoy, 115,83 euros, que ya era el más alto de la historia.

Así, el precio del pool, que en España se usa de referencia para calcular la tarifa regulada a la que están sujetos unos 10 millones de hogares, supera en un 319,5 %, más del cuádruple, a los 36,71 euros/MWh que se pagaron el segundo viernes de agosto del año pasado, según datos del operador del mercado ibérico OMIE. Por franjas horarias, el precio del pool -en el que se casa la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica- oscilará entre los 128,54 euros/MWh que costará entre las 22:00 y las 23:00 horas, y los 101,52 euros que se pagarán entre las 5:00 y las 6:00 de la madrugada.

Detrás de estos elevados precios, que afectan a toda Europa, están el encarecimiento del gas, que lo usan los ciclos combinados y marca el precio del pool en la mayoría de las horas, y el de los derechos de CO2 y el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas. Este aumento de precios es común en el resto de países europeos. Así, en Alemania el megavatio hora se pagará mañana a 94,90 euros y en Francia a 93,66 euros. Pero los que se llevan la palma son Italia, a 124,55 euros el MWh, y Portugal, con el mismo precio que en España dado que comparten mercado, según datos de los respectivos operadores recabados por Efe. En Reino Unidos se han alcanzado las 100 libras (118 euros).

Para la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, a corto plazo, las medidas para paliar el encarecimiento del pool, se limitarán a la fiscalidad. No obstante, ha avanzado la posibilidad de revisar la tarifa regulada, para evitar su alta dependencia del precio mayorista elevando el peso de la parte fija no vinculada al consumo. “La escalada de los precios mayoristas es enormemente aparatosa y tremenda, pero no tiene un traducción igualmente aparatosa ni tan tremenda en la factura de los consumidores domésticos, pero, a pesar de ello, en algunos sí tiene un impacto y hay que prestar atención a ello, fortaleciendo las medidas no solo para los vulnerables sino también para los consumidores medios”, ha dicho.