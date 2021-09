Las eléctricas cargarán con la solución de la luz

El Gobierno prepara una batería de medidas para tratar de abaratar el recibo de la luz, que se ha convertido en una pesadilla para la Moncloa. Y para hacerlo, vuelve a poner el foco en las compañías eléctricas La principal herramienta con la que pretende combatir su encarecimiento es obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. Los precios en el mercado eléctrico o «pool» se encuentran actualmente en máximos históricos, entre otras cuestiones, por los altos precios del gas natural, materia prima que utilizan los ciclos combinados, las centrales más caras y que están marcando el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado. Para hoy, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 127,36 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 4% respecto al precio de ayer y que se sitúe en su nivel más bajo desde el 30 de agosto. No obstante, el precio del «pool» triplica al que marcó el segundo martes de septiembre del año pasado (41,54 euros), según datos del operador del mercado OMIE.

«La perspectiva del gas sigue siendo preocupante», por eso, el Gobierno trabaja desde comienzos de verano en un paquete de medidas adicionales, dijo en declaraciones a Antena 3 la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que confió en poder llevar dichas medidas al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Esas medidas incluirán el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables y medidas para asegurar que la malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas (según el Gobierno, venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios) no se vuelva en contra de los consumidores.

Además, se crearán mecanismos de mercado «alternativos» compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un «peso importante» en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales «a un precio fijado por subasta», dijo la ministra.

Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear (más baratas de producir). Por ello, el Ejecutivo está trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales. Evidentemente, habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa», añadió.

Ribera aseguró que la subida del «pool» no se ha reflejado en la factura de la luz. La ministra recordó que, para combatir estos incrementos, el Gobierno ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación. Pero no mencionó rebaja fiscal alguna adicional.