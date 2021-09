CriteriaCaixa rechaza de plano la opa de IFM sobre Naturgy

CriteriaCaixa, el «holding» de participadas de La Caixa y máximo accionista de Naturgy con el 26,115% del capital, anunció ayer que retoma la compra de acciones de la energética y que, por tanto, rechaza la opa lanzada por el fondo australiano IFM por un 22,7% de Naturgy. Criteria remarca que seguirá reforzándose como primer accionista de Naturgy lo que garantiza su españolidad. Además, Criteria complica aún más la opa parcial de IFM, que ofrece 22,07 euros por cada acción de Naturgy.

En una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil español, Criteria dio a conocer que tras en una reunión celebrada ayer en Palma de Mallorca su Consejo «ha acordado no aceptar la opa» parcial de IFM sobre Naturgy. CriteriaCaixa explica que ha tomado en consideración dicha oferta, pero «tanto por su contenido como por su contexto, no ofrece satisfacción plena a los intereses de CriteriaCaixa, un inversor comprometido con el desarrollo a largo plazo de Naturgy», remarca el holding. El anuncio de Criteria se produce días después de que el consejo de administración de Naturgy no se sumara a la opa.

Criteria anunció en mayo que iba a reforzarse en el capital de Naturgy como primer accionista sin sobrepasar el 30%, para no tener que lanzar una opa.