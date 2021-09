Estas son las ocupaciones con empleo inmediato para las que apenas hay candidatos

En un contexto de crisis económica donde cientos de candidatos luchan por un solo puesto de trabajo, hay un nicho de profesiones de pleno empleo donde apenas hay candidatos. Son conocidas como las Ocupaciones de Difícil Cobertura. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recopila trimestralmente estos trabajos que generan más dificultades a la hora de encontrar candidatos. El listado del tercer trimestre de 2021 acaba de hacerse público y algunas de las ocupaciones que lo protagonizan son frigoristas navales, jefes de máquina de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, mecánicos navales, o pilotos de buques mercantes, entre otros. Curiosamente, los deportistas profesionales y los entrenadores deportivos completan este listado de los 20 trabajos que no encuentran trabajadores.

El catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social contiene aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes. La recopilación se renueva cada trimestre del año y recoge los puestos más difíciles de cubrir en cada provincia, isla y ciudad autónoma. Aunque hay variaciones en cada zona geográfica, hay una serie de ocupaciones de difícil cobertura que se repiten en todas las provincias. La mayoría de ellas (en concreto, 18 de las 20 ocupaciones de difícil cobertura) son profesiones relacionadas con el mar y son de carácter técnico o mecánico.

En España, hace falta gente que quiera dedicarse a estos ámbitos, pero en el caso del sector naval hay varias trabas. “Se trata de trabajos de alto nivel de cualificación muy exclusivos. Es decir, no es lo mismo un soldador naval que uno de automoción, lo mismo pasa con los caldereros, tuberos, electricistas y carpinteros”, explicó Sergio Gálvez, presidente del comité de empresa de Hijos de J. Barreras, astillero de Vigo (Galicia), a LA RAZÓN. Estos trabajadores tienen una FP genérica y luego se especializan siendo aprendices. La dificultad para encontrar personal cualificado se debe a esto y a la falta de continuidad en el sector, contó Gálvez. “Desde el Estado no se ha apostado por que seamos un sector estratégico, esto hace que no haya FP especializadas y ante las largas temporadas de valles sin trabajo los empleados cualificados opten por irse a otros sectores”, añadió. En el caso de los deportistas y entrenadores profesionales, la selección de candidatos suele ser muy exigente y buena parte de los puestos están reservados para fichajes internacionales, como ocurre en el fútbol.

Los 20 empleos con más dificultades para encontrar candidatos

-Frigoristas navales.

-Jefes de máquinas de buque mercante.

-Maquinistas navales.

-Mecánicos de litoral.

-Mecánicos navales.

-Pilotos de buques mercantes.

-Sobrecargos de buques.

-Oficiales radioelectrónicos de la marina mercante.

-Cocineros de barco.

-Auxiliares de buques de pasaje.

-Camareros de barco.

-Mayordomos de buque.

-Caldereteros (maestranzas).

-Engrasadores de máquinas de barcos.

-Bomberos de buques especializados.

-Contramaestres de cubierta (excepto pesca).

-Marineros de cubierta (excepto pesca).

-Mozos de cubierta.

-Deportistas profesionales.

-Entrenadores deportivos.