Escrivá insiste: “Tenemos que ir mentalizándonos en que tenemos que trabajar más años”

“La tendencia internacional se dirige a trabajar cada vez más años, por lo que tenemos que ir mentalizándonos en esa dirección, aunque eso no tiene nada que ver con la edad legal de jubilación”. Con esta claridad el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, volvió a reiterarse en sus afirmaciones de la semana pasada, en las que llegó a defender que los trabajadores deberían ir preparándose para trabajar incluso hasta los 75 años años.

En una entrevista en Onda Cero aseguró sentirse “muy respaldado” por sus compañeros de Gobierno y por el presidente, Pedro Sánchez, y atisba “cambios en el debate” tras la polémica en torno a sus palabras a su entrevista el pasado fin de semana en el diario Ara,’ en la que planteaba un “cambio cultural” y señalaba que “España es una anomalía” en la tendencia europea de trabajar hasta los 75 años. Consideró que la polémica “es un clásico” y “soy capaz de racionalizarlo”. “Sobre la sustancia hay un acuerdo generalizado, yo me siento muy respaldado”, dijo el ministro, y agregó que está viendo “hoy cambios en el debate” como es que “hay ya más gente que ha empezado a leerse la entrevista”. También restó importancia a la polémica y afirmó que está dedicado “a otras cosas” como a llegar a acuerdos.

Por otro lado, el ministro anunció que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC. Según defendió, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo “muy potente” para la redistribución de renta. “En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía. Subirán más que el IPC”, aunque no ha precisado la cifra concreta en que se revalorizarán.

Preguntado por los datos de afiliación del mes de septiembre, que se conocerán en unos días, Escrivá ha avanzado que septiembre será tan bueno como agosto, cuando los ocupados aumentaron en 80.000 personas en términos desestacionalizados. “Septiembre no sólo ha ido muy bien, sino que estamos teniendo un final de mes muy dinámico, lo que apunta a que octubre va a ser también bueno. Se van a dar crecimientos muy significativos del empleo, hay una dinámica en la actividad económica desde el mes de mayo y va a más”, ha resaltado el ministro.

Tampoco eludió su ya incuestionable enfrentamiento con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le reprochó que las medidas “esbozadas” en la entrevista “no se contemplan” en el acuerdo de Gobierno. Escrivá negó el enfrentamiento aunque sí reconoció ciertas diferencias. “Hemos hablado mucho de muchos temas” y no quiso “focalizarlo solo en Yolanda Díaz”. Aseguró tener “mucha confianza” con la vicepresidencia y entenderse “muy bien” con ella. “Todo esto me parece burbujeante”, añadió.