La falta de microchips lleva a Ford Amussafes a plantear un nuevo ERTE

Los ERTE continúan a la orden del día, así como los problemas dentro de las fábricas automovilísticas. La planta de Ford de Almussafes (Valencia) ha planteado este jueves aplicar un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la falta de semiconductores para seguir produciendo vehículos, y este viernes presentará su propuesta para poder establecer estos expedientes a partir de la próxima semana.

La dirección así lo ha trasladado al Comité de empresa a través de una reunión en la que han explicado que habrá nuevos paros de producción en el último trimestre debido a la escasez de material en planta, en concreto la de microchips semiconductores, y es por eso, que de cara a la próxima semana no podrán seguir produciendo.

Las fechas contempladas en las se solicitará el ERTE serán entre el 4 de octubre y el 23 de diciembre, con una parada total de 33 días. Las plantas de fabricación de vehículos pararán del 4 al 13 de octubre y el resto de días se concretarán en la primera reunión de la Comisión Negociadora del ERTE, que se celebrará a las 10:00 horas.

Asimismo, desde fuentes sindicales han explicado que esta regulación de empleo no tendrá las mismas condiciones sociales y económicas que en las realizadas previamente. José Luis Parra, secretario del Comité de empresa y portavoz de UGT, ha indicado que se prevén paros de producción para el último trimestre del año, afectando a la planta de vehículos y probablemente a la de motores.

Según los sindicatos, la marca ha afirmado se ha visto ante la necesidad de tomar esta decisión, a pesar de que aún “existen pedidos de sobra” y esta es una de las plantas de Ford “menos afectadas” por esta crisis, en comparación a las fábricas de por ejemplo Alemania o Rumanía, que se ven obligadas a parar semanas enteras.

La planta Ford Almussafes fábrica actualmente entre 1.300 y 1.500 unidades diarias, de los que una buena parte corresponden al modelo Kuga, que se exporta a Europa, mientras que en el caso de los motores, más del 95 % de la producción se lleva a Norteamérica.

Debido a la intención por parte de esta planta de implementar cuanto antes este nuevo ERTE, las negociaciones serán rápidas, no obstante desde UGT han afirmado que no llegarán a acuerdos si no se mantienen las mismas condiciones en complemento de salario y otros conceptos y en condiciones sociales.