Esta es la forma de proteger tu patrimonio de la inflación

La inflación española acumula ya siete meses consecutivos al alza y se sitúa en el 4% interanual, lo que supone siete décimas más que en el mes de agosto y el nivel más alto de los últimos siete años. Un nivel, no obstante, que podría volver a superarse, ya que todo apunta a que en los próximos meses no tendremos datos mejores. La subida de las materias primas y de la energía, así como las consecuencias del parón mundial por la Covid-19 han provocado que la inflación se dispare y que cada vez sean más quienes están preocupados por si sus ahorros pierden valor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un artículo en el que se recogen una serie de consejos que buscan proteger el patrimonio ante esta fuerte y constante subida de la inflación. “A entender de la Organización la postura más sensata pasa por la diversificación, con carteras globales como las recomendadas por OCU Inversiones, cuyos resultados en sus largos años de experiencia las avalan”, defienden desde la entidad. También añaden que se pueden incluir inmuebles si el patrimonio es elevado (a partir de unos 300.000 euros) o añadiendo un pellizco (no más de un 5%) de plata.

En cuanto al dinero en efectivo, desde OCU afirman que es “el principal damnificado ante un escenario de inflación prologando”. Esto se debe a que, como es evidente, si suben los precios el dinero pierde su poder adquisitivo. Este escenario se vuelve todavía más preocupante si la retribución del dinero depositado en cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo fijo es prácticamente nula. Por ello, OCU aconseja no tener paralizado el dinero efectivo en este tipo de productos, y hacerse únicamente con lo necesario para el día a día y por si surgen imprevistos.

Respecto a los títulos, como bonos y obligaciones que ofrecen un cupón fijo periódico y devuelven a su vencimiento una cuantía también prefijada, también se quemarían si la inflación se enquista durante años o si sigue experimentando un alza explosiva: si esos pagos futuros comprometidos pierden valor, el producto en sí es el que realmente se devalúa. En este contexto, las acciones serían una buena alternativa teniendo en cuenta el escenario. No obstante, desde OCU avisan que no vale las de cualquier empresa y que puede haber cierto desfase temporal hasta que el mercado interprete el alcance real de la inflación. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas tienen la misma facilidad para afrontar el aumento de costes que soportan en sus clientes, y sus acciones reflejarán esta realidad.

Hablamos ahora de los inmuebles, tanto rústicos como urbanos, de los que OCU dice que “son otro baluarte contra la inflación”. Esto se debe a que su valor aumenta a la vez que suben los precios, ya que son capaces de generar rentas al alza tanto por el alquiler en el caso de los urbanos, cuyas rentas suelen actualizarse con el IPC, como por las cosechas de los rústicos.

Por último, OCU analiza las inversiones en metales preciosos: mejor optar por la plata y no por el oro, ya que este último no produce rentas y su único interés es defensivo, ya que se puede encarecer en un escenario de crisis o de subida desbocada de precios. Aunque la plata comparte esta función defensiva, debido a su uso industrial, es una materia prima con demanda creciente, pues las subidas de precios le afectan por partida doble: por un lado como refugio y por otro como materia prima. Esto quiere decir que además de poder mostrar un comportamiento meritorio si no llega la inflación, puede experimentar alzas todavía más acentuadas si sí lo hace.