Estos son los cinco motivos por los que no ha cobrado el paro este mes

Hemos entrado ya en los días en los que los desempleados o trabajadores en situación de ERTE deben recibir el pago de las prestaciones por parte del SEPE. No obstante, puede ocurrir que usted esté dentro del grupo de personas que debe cobrar esta ayuda y no haya recibido la prestación. Hay una serie de causas que pueden explicar esto y que debe tener en cuenta. Algunas de ellas pueden solucionarse gratuitamente, realizando ciertas tramitaciones, pero otras implican desembolsar una cuantía económica.

-No ha reactivado el pago de la prestación. Ahora, con la temporada de verano finalizada, es habitual que muchas personas vuelvan al paro después de haber tenido un trabajo temporal. Si al finalizar este contrato no ha solicitado nuevamente el paro, no estará dado de alta en el SEPE y por tanto, no aparecerá como solicitante de esta ayuda.

-Tiene una deuda por cobro indebido. Si el SEPE le pagó un dinero que no le correspondía, y no se lo ha devuelto, no volverá a cobrar ningún mes de paro, aunque tenga aprobada la prestación. Para cambiar la situación, deberá devolverle al SEPE el dinero que le otorgó y que llegó a su cuenta por un error.

-El SEPE le ha sancionado. Si no cumple con las exigencias del SEPE, será sancionado y dejará de recibir la prestación. Pero, ¿qué acciones conllevan esta penalización? Falsificar la documentación o no haber sellado el paro el día indicado son algunas de las más habituales. Ambas entran dentro de las tipificadas como “leves”. Si se cometen una vez, perderá la prestación un mes, pero si se cometen en dos ocasiones, la sanción será de tres meses. En caso de fallar tres ocasiones, perderá la ayuda durante seis meses, y si llega a la cuarta sanción, se le retirará el subsidio totalmente.

-Ha agotado el paro. Puede que no se percate de que ha finalizado el tiempo que tenía de paro, por lo que siempre es recomendable estar al tanto de cuántos meses puede acceder a la prestación y cuántos lleva gastados.

-Ha empezado a cobrar una pensión. En cuanto una persona empieza a recibir una pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pierde el derecho a paro y el SEPE dejará de abonarle la ayuda.