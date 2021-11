Así deberá renovar la demanda de empleo a partir de ahora

El desempleo en España es cada vez mayor, por eso una alternativa muy conveniente cuando una persona se encuentra sin trabajo es inscribirse como demandante de empleo, ya que esto trae consigo numerosos beneficios. Esta persona puede acceder a una formación gratuita, recibir ofertas de empleo, estar en situación de alta asimilada para acceder a ciertas ayudas, tener preferencia en planes de empleo e incluso poder cobrar la prestación por desempleo.

Sin embargo, al inscribirse una persona como demandante de empleo, esta inscripción debe renovarse. Debido al comienzo de la pandemia del coronavirus este trámite del paro se volvió automático para que los ciudadanos no tuvieran que acudir de forma presencial a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no obstante esto ya no será así.

Desde su cuenta oficial de Twitter , el SEPE ha informado de que la renovación de la demanda de empleo ya no será automática, por lo que serán los desempleados los responsables de renovarla en función del procedimiento de cada una de las autonomías.

“Contacta con tu servicio autonómico de empleo para conocer cuál es el procedimiento para la renovación”, recomienda el SEPE en su publicación, en donde también añade que esta inscripción es algo “obligatorio salvo para ERTE COVID, aunque sí es recomendable”.

📣 Recuerda que la renovación de la demanda de empleo ya NO ES AUTOMÁTICA.



👉 Contacta con tu servicio autonómico de empleo para conocer cuál es el procedimiento para la renovación.



🔹 Inscribirse es obligatorio salvo para ERTE COVID aunque sí es recomendable. pic.twitter.com/Eq7W6kUgxO — SEPE (@empleo_SEPE) October 26, 2021

¿Cómo puedo renovar esta demanda?

La persona que esté interesada en renovar la demanda de empleo puede hacerlo tanto por internet como de forma presencial. El día que se tenga que llevar a cabo la renovación, el desempleado deberá acceder al servicio de empleo con su usuario y contraseña y realizar este trámite. Tras este proceso es importante que se imprima o descargue en PDF el mensaje de confirmación de la renovación, en el cuál se especificará tanto la hora y el lugar dónde debe realizarse, y guardar este documento en el caso de que nos sea requerido con posterioridad para alguna aclaración.

Del mismo modo, este trámite puede realizar de forma presencial acudiendo a la oficina de empleo sin una cita previa de 9:00 a 14:00 horas y además deberá llevar consigo la tarjeta de demandante de empleo así como el DNI o el NIE.

¿Qué ocurre si no lo renuevo?

Una persona al inscribirse como demandante de empleo, el momento de renovar dicha demanda mientras se está cobrando una prestación por desempleo se vuelve un trámite obligatorio para continuar percibiendo las ayudas y servicios que ofrecen.

En el caso de olvidarse de esta renovación, se iniciará un procedimiento sancionador por infracción leve lo cual puede acarrear la pérdida de un mes de prestación. Si esto vuelve a suceder una segunda vez, la pérdida ascenderá a tres meses, si ocurre una tercera, perderá seis meses y si ya a la cuarta vez esta no se renueva, el desempleado perderá dicha prestación.

Sin embargo, en estos casos de reincidencia no es necesario que el incumplimiento siempre sea el mismo, por ello se aplicará a esta escala a partir de la primera infracción, cuando entre una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días.