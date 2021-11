El PP pide a Escrivá que explique los retrasos de hasta seis meses en los pagos de las prestaciones por maternidad y paternidad y que dé una solución

El Partido Popular ha reclamado la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante el pleno del Congreso de los Diputados para que explique “las causas por las que la Seguridad Social está pagando la prestación por nacimiento y cuidado del menor con hasta seis meses de retraso, dejando desprotegidas a las familias más vulnerables y para que aclare por qué no se están tomando medidas para resolver con urgencia estas graves e injustas contingencias”. Así lo ha dejado registrado el Grupo Parlamentario Popular en una solicitud registrada este miércoles 10 de noviembre en el Congreso, a raíz de la información publicada en LA RAZÓN, que recogía retrasos superiores a seis meses en el pago de las prestaciones de maternidad y paternidad.

El cierre de oficinas, junto a los medios insuficientes para el teletrabajo en los primeros de la pandemia y la pérdida del 20% de la plantilla de la Seguridad Social durante los últimos 10 años, atascan la tramitación de los expedientes y ahogan a las familias sin capacidad de ahorro. Decenas de padres denuncian tardar tres, cuatro y hasta más de medio año en cobrar los permisos de paternidad o maternidad. Esta demora pone contra las cuerdas a todas las familias en un momento en el que los gastos se disparan con la llegada de un menor, pero especialmente a aquellas que no tienen ahorros o atraviesan una situación económica complicada.

Varios padres apuntan a que el foco del problema está en contar o no con certificado digital y en disfrutar del permiso en periodos múltiples, denominados como periodos sucesivos. Al solicitar el segundo periodo de la prestación, muchos se ven obligados a hacerlo mediante un formulario manual, ya que según les confirmaron agentes de la Seguridad Social, la tramitación con certificado digital no estaba implementada. Mientras, desde el ministerio de Seguridad Social explican a LA RAZÓN que “solo se ha detectado una incidencia con los registros civiles no informatizados y está en vías de solución. Los registros civiles no informatizados son muy pocos, por lo que no puede ser una incidencia muy generalizada”.

Medidas correctivas implementadas hasta el momento

Las mismas fuentes de la Seguridad Social señalan que el plazo medio de resolución del nacimiento y cuidado de menor era en el mes de septiembre de 7,58 días desde la recepción del último documento por parte del ciudadano. No obstante, reconocen que la pandemia y la merma de su plantilla por la alta tasa de jubilaciones y la baja tasa de reposición han hecho mella en su operativa. “La entidad está tratando de superar las dificultades indicadas intentando recuperar los plazos de resolución previos a la pandemia. Para ello se han adoptado medidas relacionadas con la automatización de procesos y simplificación de trámites de los ciudadanos que permitan una reducción de cargas de trabajo con el fin de agilizar la gestión”, argumenta el ministerio dirigido por Escrivá. En concreto, la Seguridad Social afirma haber puesto en marcha las siguientes medidas:

-Se ha creado un nuevo servicio sin certificado digital que facilita la presentación de las solicitudes a los ciudadanos, de manera que ni la falta de identificación electrónica ni la dificultad coyuntural para obtener cita presencial sea un escollo a estos efectos.

-Se ha puesto en marcha un nuevo servicio de presentación de solicitudes a través de representante con identificación electrónica en el portal “Tu Seguridad Social”, cuya principal ventaja es permitir que quien no cuenta con este tipo de identificación pueda, a través de otra persona de su confianza (un familiar o un profesional), beneficiarse de las ventajas de este sistema. Si en el momento de la solicitud el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya ha recibido el registro del nacimiento por parte del Registro Civil y el certificado por parte de la empresa, el ciudadano recibirá en ese mismo momento la confirmación de la aprobación de su expediente.

-Se ha llevado a cabo una campaña de comunicación a las empresas del uso por su parte del servicio por representante de solicitud de nacimiento y cuidado de menor de sus trabajadores. La Seguridad Social afirma que el uso de este servicio por parte de las empresas agilizará el cobro de la prestación a sus empleados.

Ante la persistencia de los retrasos, las explicaciones dadas por la Seguridad Social hasta el momento no han convencido al Partido Popular, que reclama la comparecencia de José Luis Escrivá y una solución inmediata y efectiva a la demora que afecta a la gestión de las solicitudes.