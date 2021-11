El PNV lleva su afán independentista al vino con su iniciativa para romper la denominación de Rioja

El voraz afán independentista del PNV ha llegado al mundo del vino. Después de años de maniobras varias, los peneuvistas llevarán el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley que permitiría dividir, aunque sin romperlas, las denominaciones de origen que comparten varias comunidades autónomas. El fondo del asunto es sencillo. Lo que persigue la iniciativa es dar soporte legal para crear una denominación de origen propia con sede en el País Vasco que gestione y controle el sector del vino alavés de forma independiente y adopte algunas de las decisiones más importantes como la calificación de la cosecha, fijar los límites máximos de producción o proponer sanciones; aunque, formalmente, permanezca bajo el paraguas de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja. Así, controlarían el sector pero podrían, al mismo tiempo, seguir utilizando el término “Rioja”, una marca con casi cien años de antigüedad y de incalculable valor económico cuyos beneficios no quiere perder el PNV.

El problema es que la mayoría del sector considera que, si prospera la iniciativa de los nacionalistas, gran parte de ese beneficio económico que aporta ahora la marca Rioja se iría por el desagüe. Desde la DOC Rioja consideran que este organismo debe tener la atribución exclusiva de la gestión del sector “con el fin de garantizar la calidad de los vinos amparados, la leal competencia entre todos los inscritos y los intereses de los consumidores”. El temor en el sector es que si surgen dos denominaciones de origen con el sello Rioja, se rompa la marca y se confunda a los consumidores con dos productos que seguramente serían diferentes al regirse por diferentes reglamentaciones. Ahora, explican, la DOC Rioja otorga una garantía de calidad y origen para cada una de las tres zonas que componen la Denominación, Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental, así como para sus 144 municipios y algunos Viñedos Singulares. “Esto es una importante herramienta de diferenciación para las bodegas”, pero también un sello de confianza y rigor que quedaría en entredicho si se divide la denominación, como declaró Fernando Salamero, presidente del Consejo Regulador, a la revista “Enólogos”.

Negociación de los presupuestos

El momento en el que se va a debatir la cuestión es especialmente delicado dado que llega en plena negociación presupuestaria. Y aunque el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha desligado la propuesta de la negociación de los cuentas públicas con el PSOE y Podemos, la realidad es que el Ejecutivo ha manifestado públicamente su interés por contar con el apoyo nacionalista a las cuentas. Aunque más que la postura del PNV, lo que genera más inquietud en el sector es la indefinición del PSOE. El partido no he desvelado de forma oficial cual será el sentido de su voto el próximo martes. La propia presidenta riojana, la socialista Concha Andreu, se limitó ayer a manifestar que está a favor de la unicidad de la DOC Rioja, pero no fue más allá .

Hoy mismo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE de generar “incertidumbre” al no aclarar cuál será el sentido de su voto con la iniciativa. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha asegurado que espera que la iniciativa del PNV “no salga adelante” y ha dejado claro que el Grupo Popular votará en contra en el Pleno del Congreso la próxima semana.

La dirigente del PP ha manifestado que están manteniendo contactos con el resto de las formaciones políticas para que “entiendan la importancia de que esta ley no inicie su tramitación” parlamentaria porque del sector del vino de Rioja “dependen miles de familias”. “Un sector que es un éxito colectivo en el que debemos garantizar y mantener la unidad y la unicidad que todo el sector defiende y que es la clave del éxito colectivo que representa el vino de Rioja”, ha abundado.

Gamarra ha asegurado que si el PSOE se sumara al “no” del PP quedaría zanjada una cuestión que “tanto daño hace”, dando así “tranquilidad” a la denominación de origen Rioja. Sin embargo, ha indicado que no pueden entender que desde el martes, que se conoce el orden del día del Pleno del Congreso, el Grupo Socialista “todavía no haya decidido su sentido del voto y no lo haga público”. “La incertidumbre se está generando por el silencio del PSOE y el silencio de la secretaria general del Partido Socialista en La Rioja”, ha proclamado, para preguntarse “¿por qué callan?”. A su entender, ese silencio es lo que “alienta” a los nacionalistas vascos