Suspensión de trenes entre Galicia y Madrid: cómo reclamar o cambiar tu billete con Renfe

Los incendios forestales han provocado una interrupción significativa del servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Adif y Renfe han confirmado a última hora de la tarde de este jueves que el servicio ferroviario permanecerá ininterrumpido indefinidamente hasta que la situación con los incendios sea otra, lo que ha generado un impacto directo en cientos de pasajeros que buscan comprender sus opciones y derechos.

La situación actual exige que los viajeros conozcan los procedimientos para reclamar y obtener las compensaciones correspondientes por parte de la compañía ferroviaria.

Cómo cambiar o anular tu billete de Renfe entre Galicia y Madrid

Renfe ofrece diversas alternativas para los usuarios afectados por la cancelación del servicio. Los pasajeros tienen derecho a la devolución íntegra del billete y pueden iniciar el proceso de reclamación a través de la página web oficial, o bien pueden cambiar el billete para otra fecha.

Para ello es importante conservar el billete con su localizador intacto. Lo más sencillo es hacerlo a través de la página de Renfe. En Renfe.com, solo necesitas bajar al final de la página y ver en el menú de Ayuda dos opciones: Cambiar billete o Anular billete. Elige la de tu preferencia.

Si por algún casual la página de Renfe no está operativa, bien por fallo técnico o bien por colapso en el número de usuarios que tratan de realizar la operativa al mismo tiempo, la compañía ferroviaria también da la opción a los usuarios de hacer estos cambios o estas anulaciones en taquilla en cualquier estación ferroviaria o de hacerlo a través del teléfono, en el número 912 320 320.