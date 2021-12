Carmen Artigas: «Queremos garantizar financiación a cualquier proyecto que valga la pena»

Carmen Artigas es una empresaria y directiva española, experta en Big Data, Inteligencia Artificial e innovación tecnológica. Fundadora de una startup en 2006, conoce bien el terreno que pisa, y tal vez por eso, la ministra de Economía, Nadia Calviño, la llamó para dirigir una nueva secretaría de Estado: la de digitalización e inteligencia artificial. «No soy política», dice Artigas, «soy gestora de lo público y mi experiencia en el sector privado ha cobrado sentido y lo estoy poniendo al servicio del país».

¿Cómo ha acogido el sector el recién aprobado proyecto de Ley de Startups?

En España hemos conseguido tener 10.000 startups, hemos superado los 3.000 millones de euros de inversión este año, un récord histórico, lo que representa un 10% de lo que se ha invertido en toda Europa. Pero tenemos un gran recorrido para mejorar las condiciones que atraigan a inversores y emprendedores. Queremos que esta ley se convierta en la gran reforma que cambie radicalmente el clima de negocio en España. Hemos sorprendido, el sector no se esperaba que hubiéramos «echado el resto». Somos competitivos y atractivos. Tenemos diez multinacionales que han instalado sus sedes de inteligencia artificial en España. Nos estamos jugando ser «hubs» de talento a nivel mundial.

¿Cómo avanza el plan España Digital 2025 del Gobierno?

Este plan, que lanzamos en julio, es la hoja de ruta para la gran transformación digital de España. Coordinado por el Ministerio de Economía, de dicho plan penden diez ejes de trabajo: conectividad, el despliegue del 5G, el plan audiovisual, el plan nacional de competencias digitales, el plan de digitalización de las pymes, el plan de estrategia nacional de inteligencia artificial y el plan de modernización y digitalización de las administraciones públicas. Contempla la puesta en marcha entre 2021 y 2025 de un conjunto de reformas estructurales, concretadas aproximadamente en 50 medidas, que movilizarán 20.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. A ello se sumaría la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.000 millones de euros.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación del plan?

Hemos lanzado el programa de ayudas y apoyo a empresas para procesos de transformación digital e incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor de la industria existente. Tenemos una convocatoria de ayudas por valor de 105 millones de euros y el resultado ha sido un éxito, con 1.300 solicitudes recibidas, de las cuales el 70% son de pymes. Esto nos dice que las pymes de nuestro país están maduras para absorber el impacto de la digitalización y de la inteligencia artificial. Por otro lado, España se ha situado como el primer país de Europa en liderar, en el ámbito público, la construcción de un ordenador cuántico a través de la Red Española de Súper Computación coordinado con el Centro Nacional de Supercomputación y la implicación de 24 centros de investigación. Además, hemos creado el observatorio digital del impacto social de los algoritmos para analizar los sistemas de inteligencia artificial antes de que entren en funcionamiento. Con esta iniciativa, España va a ser el primer país en ofrecerse a ser el conejillo de indias del primer reglamento europeo de inteligencia artificial presentado por la Comisión Europea y que previsiblemente entrará en vigor en 2023.

¿Qué otros proyectos hay puestos en marcha con los fondos europeos?

Entre los últimos está el gran programa KIT digital, dotado con 3.000 millones de euros. En una primera fase ya se han movilizado 500 millones de euros para las pymes de entre diez y 49 trabajadores. Creemos que el programa va a ser muy transformador, de esos que si lo haces mal te quedas como estás, es decir perpetuando una situación donde las pymes de nuestro país siguen siendo menos competitivas a nivel europeo. Solo el 16% están digitalizadas, pero si el plan nos sale bien, es realmente bueno.

¿Cómo funciona?

Son bonos de digitalización, subvenciones a fondo perdido con tres franjas, en función del tamaño de la empresa. Se les concede un bono de 12.000 euros para que se lo puedan gastar en servicios que les permitan avanzar en su modelo de digitalización. El programa saldrá en enero, aunque en el portal «acelera pyme», las pymes interesadas ya se pueden registrar.

Solo un 3% de las mil startups más importantes de Europa son españolas, ¿qué es lo que pasa?

No es que tengamos pocas startups, tenemos muchas. El problema es que no crecen, y cuando lo hacen se van de nuestro país porque no encuentran financiación y las venden muy rápido. Para evitarlo hemos lanzado el fondo Next Tech, una iniciativa conjunta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que nace con el objetivo de movilizar hasta 4.000 millones de euros en colaboración público-privada junto al sector de capital riesgo español. Queremos que cualquier proyecto español que valga la pena encuentre en nuestro país toda la financiación necesaria a lo largo de su vida. Es la clave para crear unicornios.

Solo un 19% de las startups están están fundadas por mujeres, ¿cómo piensan fomentar el emprendimiento femenino?

Así es, solo el 19% de las empresas tecnológicas y digitales están fundadas por mujeres, también porque hay menos mujeres en el ámbito científico y tecnológico, y luego porque la percepción del riesgo de las mujeres es mayor que la de los hombres. Sin embargo, de las mujeres que emprenden un negocio, el índice de supervivencia es del doble que la de los hombres. La mortalidad de las empresas fundadas por hombres es del 56% y la de las mujeres es de la mitad. No es porque seamos más listas, sino porque sólo las que están muy preparadas se deciden a emprender. Para ayudar a impulsar el emprendimiento femenino, hemos creado una línea de financiación que se llama “emprendedoras digitales”. Dispone de 50 millones de euros para financiar proyectos de entre 25.000 euros y un millón de euros sin garantías personales, solo con la garantía del equipo directivo y del proyecto empresarial. Está teniendo un éxito tremendo. Llevamos tres meses y ya hay 30 mujeres beneficiadas. Es la línea a seguir y si funciona ampliaremos el programa.