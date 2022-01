El año 2021 puede resumirse, a nivel turístico, como una auténtica montaña rusa que, desgraciadamente, ha terminado con un gran susto en el cuerpo. «La hotelería española salió de la UCI y está en planta, pero ha tenido una última recaída por culpa de la avalancha de esta nueva sexta ola de Covid-19 provocada por Ómicron», ha reconocido esta mañana Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), al definir la situación de un sector que se ha tenido que enfrentar a un duro revés en el último mes, justo cuando ya se atisbaba la recuperación turística.

El efecto Ómicron ha hecho tambalear de nuevo los cimientos del sector, que ya de por sí estaba tocado, pues ha provocado un aluvión de cancelaciones y de retrasos en la realización de los viajes previstos para las vacaciones de invierno. A pesar de todo, el sector es optimista: «Estamos en la senda de la recuperación», ha asegurado Marichal, quien ha hecho hincapié en que «la intención de viaje se ha duplicado y la reactivación se está produciendo en todos los mercados». Sin embargo, existen otros muchos retos a los que se está enfrentando el sector sin apenas recursos, ya que Marichal ha denunciado que «estamos pagando la energía cuatro veces más cara, lo cual afecta a la cuenta de resultados de los hoteles, que ya de por sí están tocados después de estos casi dos años de parón»

Esas buenas expectativas son las que reflejan el informe Smart Observatory, realizado conjuntamente por Cehat y PWC, hasta el punto de que Marichal se ha atrevido a adelantar que «en Semana Santa podremos tener una situación turística en España mucho más positiva». Así, las perspectivas para la temporada turística de invierno de 2021/2022 marcan una continuidad en la recuperación del sector gracias a la demanda manifestada por parte del cliente en la mayoría de los mercados y a la mejora gradual del sentimiento del turista. Una recuperación, no obstante, que se ha visto ralentizada por la variante Ómicron.

Para Cayetano Soler, socio responsable Turismo en PwC, «la situación apunta a una tendencia positiva, pero más lenta e irregular de lo previsto, lo que erosiona la recuperación del sector, que hace frente a un continuo crecimiento de los costes de operación y financiación. No obstante, éste se encuentra en un entorno favorable, desde un punto de vista de sentimiento e intención del turista (consecuencia, entre otras cosas, de las buenas estrategias de promoción y publicidad), lo que ha permitido alcanzar unos niveles de cartera (on the book) prepandémicos, aunque condicionados por una tasa de cancelación muy relevante. Además, cabe destacar la recuperación de los niveles de interconexiones aéreas, que permitirán una mejora del sector en su conjunto”.

Por su parte Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, subraya que “aunque el interés por viajar ha vuelto a niveles de 2019, la nueva variante Ómicron ha lastrado el final de año. El Smart Observatory nos muestra cómo desde finales de noviembre descendió el interés por el viaje internacional por miedo a las restricciones que pudieran implantarse y cómo 2022 ha arrancado con unos valores de cartera próximos a 2020 pero una gran volatilidad debido a las cancelaciones”.