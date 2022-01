La nueva profesión que podría optar a la jubilación anticipada

La jubilación es una época muy esperada para muchos trabajadores. Tras años de trabajo y cotizar a partir de una edad determinada es posible adquirir este nuevo estatus donde en España actualmente existen alrededor de 11 millones de pensionistas.

La reforma de las pensiones es un temas de candente actualidad en el panorama político español. Su discusión ha llevado, incluso, a problemas dentro del propio Gobierno de coalición donde tanto PSOE como Unidas Podemos han mostrado sus posturas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuenta con la tarea de gestionar esta reforma ante los retos demográficos a los que se enfrenta España en el futuro. El cambio de pirámide demográfico y la pandemia han puesto de relieve la necesidad de cambiar la estructura pensionista, algo que debe conseguir un amplio consenso político.

La edad de jubilación ha sufrido cambios debido a este cambio en la estructura de la población. Una reforma realizada por el ejecutivo de Zapatero ya actualizó la fecha de retiro a 67 años, extendiendo así dos más de los 65 tradicionales.

Jubilación anticipada

Aunque exista una edad mínima para poder optar a la jubilación junto a unos requisitos determinados existen algunas profesiones que pueden optar a un anticipo retirarse del trabajo de forma anticipada.

Este tipo de jubilación se da en un tipo de profesiones con unas características determinadas como pueden ser la peligrosidad o toxicidad de ciertos trabajos. Así, algunos profesionales consiguen recibir su jubilación por completo antes que el resto si cumplen unos matices.

Ahora, una nueva profesión podría unirse a esta lista según ha deslizado Escrivá en el Congreso tras una pregunta del Partido Popular. Los de Pablo Casado registraron esta consulta al ministro tras las sucesivas peticiones que los profesionales han realizado.

Esta nueva profesión de trata de los trabajadores sanitarios. Tras el estallido de la pandemia muchos han sido los profesionales de este sector que han sufrido los efectos tanto psicológicos como laborales de dos años trabajando por encima de sus posibilidades.

El Partido Popular tras esta petición y reclamo del sector quiso preguntar al ministro acerca de la posibilidad, algo que no descartó Escrivá. En su respuesta no quiso “aventurar posibles modificaciones” aunque no negó la posibilidad de que los sanitarios pudiesen jubilarse a los 60 años.

La profesión lleva años reclamando este anticipo, algo que la pandemia ha puesto todavía más de relieve. Así, tanto los médicos, enfermeros y sanitarios tendrán que esperar por el momento aunque cuentan con la posibilidad en un futuro que podría no ser muy lejano.

La Ley General de la Seguridad Social ya reconoce esta posibilidad en su artículo 206.1. En este se establece que la edad mínimo de acceso a la jubilación anticipada puede ser rebajada en aquellos grupos o profesiones cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Esto juega a favor de los sanitarios debido a que el mismo punto cuenta con un mecanismo para que nuevas profesiones sean incluidas. Tras revisiones y un grupo de trabajo esto podría darse si el Gobierno lo considera oportuno, algo que parece posible tras el paso dado por el Partido Popular.

Tras el reiterado reclamo de los sanitarios y las palabras del ministro esta nueva profesión podría unirse a la lista de aquellos trabajos que cuentan con la jubilación anticipada. Así, se daría una solución a esta petición que se ha aumentado desde el estallido de la pandemia y la llegada de la covid-19 a nuestras vidas.