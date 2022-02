Estos son los barrios más baratos para comprar vivienda en España

Elegir a conciencia la zona en la que adquirir su primera o nueva vivienda es clave, no solo para gozar de los mejores servicios, sino también para ahorrar. A diferencia de la Gran Recesión, la crisis de la Covid no ha venido acompañada del hundimiento del precio de la vivienda, aunque la desaceleración económica ha hecho que las subidas hayan dejado de ser tan vigorosas. Aún así, según un reciente informe elaborado por Idealista, en enero el precio de la vivienda experimentó una subida del 2,1% interanual. No obstante, lejos del centro de grandes urbes como Madrid o Barcelona, pero aún dentro de capitales de provincia, se pueden encontrar 16 distritos donde el precio de la vivienda se sitúa por debajo de 850 euros por m2.

Si en el análisis de los distritos para el mercado del alquiler se veía como las ciudades de Orense y Ciudad Real acaparaban ocho de los 15 distritos más baratos, en el mercado de la compraventa de viviendas la situación es mucho más heterogénea. De hecho, entre los 16 distritos más baratos para comprar vivienda en España hay zonas de 12 ciudades diferentes: Huelva, Almería, Alicante, Sevilla, Lérida, Jaén, Ciudad Real, Ávila, Cáceres, Zamora, Granada y Huesca.

La zona de El Carmen-Cardeñas (566 euros por m2) en la ciudad de Huelva es el distrito más barato de España para comprar una vivienda entre las capitales de provincia. Otros dos distritos de la capital onubense también están entre los más baratos: son La Orden (779 euros/m2) y Las Colonias (831 euros/m2). El siguiente en la lista de distritos más económicos para comprar casa está La Chanca-Pescadería (620 euros/m2) en Almería, seguido por la de Virgen del Remedio-Juan XXIII (677 euros/m2), de Alicante. Estos tres distritos más baratos no superan los 700 euros/m2.

Entre los 700 euros por m2 y los 800 euros por m2 se encuentran otros cinco distritos. Entre ellos, Torreblanca (702 euros/m2) en Sevilla; Esperanza-Quemadero (736 euros/m2) en Almería; Magraners (776 euros/m2) en Lleida, o la zona de la Carretera de la Circunvalación-La Magdalena (798 euros/m2) en Jaén, junto al ya nombrado de La Orden, en Huelva.

Hasta los 850 euros por m2 aparecen distritos de siete capitales diferentes. Desde los 801 euros/m2 de Santa María-Pio XII de Ciudad Real hasta los 833 euros/m2 del Perpetuo Socorro de Huesca. Entremedias, también están entre los más baratos, el barrio de San Antonio (803 euros/m2) de Ávila, junto a su vecino de la zona Sur de la capital castellanoleonesa (832 euros/m2) o San Lázaro en Zamora (807 euros/m2). Se suman Río Tinto-Aldea Moret de Cáceres (806 euros/m2), el Polígono Cartuja-Barriada la Paz de Granada (816 euros/m2) y el ya nombrado de Las Colonias, en Huelva.

Los más baratos de las grandes capitales

Entre los grandes mercados, el distrito más barato de Valencia es Rascanya (1.133 euros/m2), por delante del distrito de Villaverde en Madrid (1.685 euros/m2) o el de Sa Indiotería-Son Castelló en Palma (1.814 euros/m2). También cabe destacar que los distritos más baratos de Cádiz, Bilbao, Barcelona y San Sebastián se encuentran por encima del precio medio de la vivienda en España. Son La Paz-Segunda Aguada–Loreto en Cádiz (2.139 euros/m2); Otxarkoaga-Txurdinaga en Bilbao (2.232 euros/m2); Nou Barris en Barcelona (2.383 euros/m2) y el distrito de Bidebieta de Donosti (2.718 euros/m2).