Esto es lo que debe hacer si okupan su plaza de garaje

La okupación de viviendas en España es un fenómeno que se da cada vez con más frecuencia en el país, ya que estas se incrementaron un 18% al contabilizarse 13.389 casos hasta septiembre de 2021, según el último dato registrado por el Ministerio del Interior.

No obstante, las casas no son las únicas afectadas, sino que las plazas de garaje también pueden estar en el punto de mira de estos okupas, situación que ocurre habitualmente y que puede resultar una fuente de problemas muy serios dentro de las comunidades de vecinos.

No es de extrañar que alguna vez un vecino de plaza de garaje haya sobrepasado los límites de la misma y haya invadido la nuestra, esto se trata de una okupación parcial, sin embargo, esto podría considerarse una falta solo si lo que ocupa la plaza es una rueda o parte de la carrocería.

En este sentido, de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, en el caso de que un retrovisor se encuentre dentro de nuestra plaza, la persona afectada no puede hacer nada al respecto, ya que no se considera una falta. Ante esta situación, lo más recomendable hablar con el propietario del vehículo o incluso con el presidente de la comunidad para intentar solucionar este problema, aunque en el caso de que no se pudiera resolver a través de esta vía, la persona afectada podría plantearse el emprender la vía judicial.

Por otro lado, se considera una okupación total cuando hay otro coche aparcado en nuestra plaza de garaje. Ante esta situación, el primer paso que se debe dar es identificar al propietario del vehículo y después hablar con él, idealmente con la presencia de un testigo de la conversación para evitar posibles denuncias posteriores, para que libere la plaza. En ningún caso debemos provocar algún tipo de daño sobre el vehículo, ya que entonces nuestro delito será mayor que la falta producida a la hora de invadir nuestra plaza de garaje.

¿Será necesario llamar a la grúa?

La figura del presidente es la que puede optar por llamar a una grúa particular para que retire el coche y será el infractor el que correrá con los gastos, siempre y cuando haya una sentencia en firma. Aunque cabe recordar que la grúa municipal no está capacitada para retirar un coche en una urbanización privada.

En el caso de que la persona afectada no consiga que se retire el automóvil, este caso debe ponerse en conocimiento del juez y si esta acción persiste, será considerada como un delito de desobediencia. Este proceso se iniciaría, ya sea civil por desahucio o penal por usurpación; y este último sería más largo y costoso acabando en una multa que podría rondar los 5 euros diarios o los 12 euros en el caso de Madrid.

Si la plaza de garaje es alquilada, el inquilino será el encargado de realizar todo el proceso a través de la vía judicial para resolver el asunto; aunque esta información deberá ser comunicada en todo momento al propietario de la misma.