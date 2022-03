La innovación transforma y potencia la educación

La innovación es un concepto que, cada día más, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida: salud, tecnología, redes sociales, transporte, energía… Pero si tuviéramos que destacar un sector sobre el resto, probablemente sería el de la educación. La forma de aprender, y de enseñar, está cambiando en todo el mundo de manera acelerada conforme aparecen métodos innovadores cuyo objetivo no es otro que el de formar al alumnado más y mejor.

La Fundación Telefónica publicó el año pasado un estudio titulado «Sociedad Digital en España 2020-2021», y resaltó varias conclusiones. Una de ellas hacía alusión a la aceleración de la digitalización que se está produciendo en nuestro país, tanto en las personas como en las empresas, con el aumento de los usuarios conectados a la red y que consumen servicios online. Se estima que la digitalización podría incrementar el PIB de España entre 1,5 y 2,5 puntos cada año hasta 2025, y mejorar la productividad de las pymes entre un 15 y un 25%.

En este contexto, es importante destacar a ThePower Bussines School, la nueva identidad corporativa de la edtech española ThePowerMBA, que se define como «la escuela de negocios digital que ha revolucionado la educación por todo el mundo». En solo cuatro años de recorrido ha logrado tener presencia en más de cien países, entre los que destacan Alemania, Inglaterra, los países nórdicos o México; ha formado a más de 80.000 alumnos; y se ha ganado la confianza de más de 400 compañías, entre las que se encuentran Sanitas, Mapfre, Siemens o Danone.

La escuela, que nació con el objetivo de transformar el modelo educativo tradicional, se caracteriza por haber impuesto una metodología disruptiva, consistente en clases de 15 minutos, sin horario y a un precio asequible. Durante dos años consecutivos ha sido nombrada como la mejor Escuela de Negocios Digital y la mejor startup española por Atresmedia y Linkedin.

Su primera propuesta fue lanzar el ya mítico «ThePowerMBA», un máster de negocios de 75 horas enfocado a la práctica e impartido por profesionales de la talla de Marc Randolph, co-fundador de Netflix; o Pilar Zaforteza, ex directora de marketing de BlaBlaCar. Ahora, y aunque «ThePowerMBA» sigue siendo la estrella, la escuela ha ampliado su oferta educativa, incluyendo formaciones más allá de los negocios. Así, ofrece a sus alumnos por ejemplo un máster de Marketing Digital y otro en Ecommerce.

Hugo Arévalo, cofundador y presidente ejecutivo de «ThePower Business School», explicaba en una entrevista para LARAZÓN que formaron la escuela a raíz de plantearse la pregunta de «por qué solo la élite puede estudiar negocios; por qué el acceso, tener tiempo y dinero, es algo tan complicado». Para remediarlo, establecieron una serie de criterios clave y en torno a los cuales debía girar ThePower Business School: «Teníamos una propuesta de valor clara y definida: aportar contenido actualizado, crear comunidad, aprender de los mejores, y que los alumnos no tuvieran que dejar sus responsabilidades para poder estudiar de negocios». Hugo recuerda que empezaron esta andadura emprendedora con 14.000 euros, y que las auténticas dificultades no las encontraron en España, sino cuando quisieron dar el salto al extranjero: «Con recursos limitados y al año y medio de empezar, había que irse fuera y entender si podíamos tener figuras de éxito relacionadas con empresas de éxito como profesores. El primero fue Uri Levine, el creador de la aplicación Waze, que nos permite evitar atascos y que nos plantea caminos que igual no sabíamos ni que existían. Fue la primera persona, fuera de España, con la que validamos que la misión de ThePowerMBA tenía sentido. Fue como el primer beso en una primera relación».

Otras empresas

Además de ThePower Business School, en nuestro país hay varias empresas que llevan muchos años mezclando innovación y educación, logrando los mejores resultados. Una de ellas es Classlife, líder en soluciones tecnológicas, que experimentó un gran salto cuando la pandemia impidió que la educación presencial funcionara. Ofrece a más de 75.000 alumnos formación en remoto para todos los niveles (escuelas, institutos, academias, Formación Profesional y universidades) y adapta su plataforma a las necesidades de cada centro. Su misión es que las instituciones educativas puedan utilizar la tecnología para optimizar los procesos de forma fácil y segura. Otro referente es Twenix, plataforma que, con tecnología sencilla, ofrece a las empresas un servicio a través del cual sus empleados pueden aprender inglés de manera personalizada.