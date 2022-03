La inflación empuja a Inditex a subir los precios un 2%

Inditex sube los precios en España y Portugal un 2%. El gigante del textil no escapa a la espiral inflacionista y durante la presentación de los resultados de 2021 ha anunciado que subirá los precios de la colección primavera-verano un 2% de media en todas sus marcas, entre las que se encuentran Zara, Pull&Bear o Bershka. No obstante, el consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, ha aclarado que no se producirán subidas masivas, sino que se trata de “ajustes selectivos” en productos seleccionados para adaptarse a un contexto de inflación que esperan sea temporal.

La crisis de la cadena de suministros, el encarecimiento de las materias primas y de los combustibles ha llevado a Inditex a tomar esta medida para “proteger” sus márgenes. “La política de la compañía ha sido la estabilidad de precios y la mantenemos. Cuestión distinta es que en aquellos mercados donde haya inflación o deflación realicemos ajustes selectivos para proteger nuestros márgenes”, ha aseverado García Maceiras.

“En función de estas actuaciones selectivas esperamos que las actuaciones de precios contribuyan a las ventas de la campaña primavera/verano en un dígito simple medio, y sin impacto negativo en volumen, tal y como muestra la cifra de ventas de inicio del primer trimestre”, señala la empresa en sus resultados, presentados este miércoles a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV).”Nuestra propuesta es de moda, no de precio. Así estamos cómodos para no salirnos de nuestro modelo, que es alta calidad en cualquier momento, en cualquier punto del mundo y a un precio razonable y eso es algo que vamos a seguir manteniendo”, ha añadido el consejo delegado de Inditex.

El 2022 de la compañía arranca con un relevo en la presidencia y con importantes retos por la guerra en Ucrania. Pablo Isla, presidente de la multinacional, ha presentado por decimoséptima vez y última los resultados de la compañía, en Arteixo (La Coruña), dando paso así al inicio de una nueva era, con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como consejero delegado. Respecto al inicio del primer trimestre de 2022, García Maceiras ha señalado que la venta en tienda y online entre el 1 de febrero y el 13 de marzo creció al 33% frente al mismo periodo del 2021 y un 21% frente a los máximos históricos precovid de 2019. En este período, las ventas de la Federación Rusa y Ucrania representaron aproximadamente 5 puntos porcentuales del crecimiento de las ventas.

El Consejo de Administración de Inditex ha propuesto aumentar el dividendo para el ejercicio 2021 un 33%, hasta los 0,93 euros por acción. Además, ha propuesto un dividendo extraordinario de 0,40 euros por acción para el ejercicio fiscal 2022. En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con 2.898 millones de euros. El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 1.718 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 1.294 millones que percibió por este concepto el año pasado.

Resultados de Inditex

El líder mundial del sector textil ha presentado este miércoles los resultados del ejercicio 2021 con unos números que reafirman su fortaleza. La multinacional ganó -del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022- 3.243 millones de euros, casi el triple que en 2020 (193% más) y se quedó tan sólo un 11% por debajo del récord de ganancias que anotó en el prepandémico 2019 (3.639 millones de euros), según ha informado la compañía a la CNMV.

Por su parte, las ventas se situaron en 27.716 millones de euros (un 36% más sobre el 2020), frente a los 28.286 millones de 2019. A tipo de cambio constante, estos ingresos superan en un 3% a los de 2019 (-2% desde el punto de vista contable). Además, la compañía ha querido destacar que la cifra de ventas de 2021 se obtuvo con un 5% menos de tiendas que en 2020 (13% menos frente a 2019). Los resultados se sitúan algo por debajo de las predicciones de las casas de análisis, que preveían que Inditex cerraría el ejercicio 2021 con unos beneficios incluso superiores a los 3.650 millones de euros.

Frente a los azotes de la variante Ómicron en sus tiendas físicas, que provocó un impacto extraordinario de 400 millones de euros en el cuarto trimestre de 2021, la venta online creció un 14% hasta los 7.491 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 14% en 2021 sobre el ya notable incremento del 77% en 2020, por lo que los ingresos online alcanzan ya el 25,5% del total de las ventas del grupo y se espera que supongan el 30% del total en 2024.