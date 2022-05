Alerta de la OCU por la escasez de coches de alquiler para las vacaciones de verano: reserve “cuanto antes”

Coche y vacaciones son dos términos que van unidos desde hace décadas. A todos nos resultan familiares los clásicos trayectos a la playa con el maletero a reventar. En esos casos, el coche siempre solía ser el de la familia, pero con el paso de los años el uso de este vehículo en los periodos vacacionales ha ido evolucionando. No toda la población tiene ya coche propio, por lo que cada vez más gente opta por alquilar uno para no renunciar a la experiencia de viajar en coche. Otros, en cambio, prefieren llegar en tren, avión o barco a su destino y allí alquilar un vehículo para moverse por la ciudad o pueblo. El alquiler de vehículos durante vacaciones es una práctica muy extendida, sobre todo, durante la temporada estival, pero este año puede estar en riesgo por la falta de suministros de microchips, ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Esta reducción de la oferta de vehículos de alquiler ya se produjo en 2021 y podría repetirse este año. En 2021 el motivo fue la pandemia, que obligó a muchas compañías a vender buena parte de su flota. Y este año las dificultades para alquilar podrían repetirse como consecuencia de la falta de suministros de microchips, por cuanto limita la posibilidad de adquirir nuevos vehículos, según advierte la patronal del sector.

Con el fin de anticiparse a una posible falta de oferta de vehículos de alquiler durante este verano, la OCU recomienda “reservar cuanto antes”. Esta recomendación es aplicable incluso si aún no ha cerrado por completo su plan vacacional, ya que muchas compañías ofrecen políticas de cancelación flexible, sin cargos hasta dos días antes del comienzo previsto del alquiler, especialmente cuando se contrata a través de la página web.

“En cualquier caso, antes de contratar nada, es más que aconsejable comparar precios entre distintas compañías (hay comparadores online que facilitan la tarea) y solicitar el precontrato básico de alquiler, con sus cláusulas y excepciones”, recomienda la OCU. Según un reciente análisis de la Organización, entre los comparadores de precios, el mejor es Skyscanner.

A la hora de elegir una póliza, OCU recuerda que no se puede obligar a ampliar la cobertura básica del seguro obligatorio. Además, hay muy pocos accidentes o incidencias registradas cuando se alquila un coche. Pese a ello, puede ser recomendable contar con un seguro, ya que un 7% de los usuarios advierte de accidentes o incidencias durante el uso del coche, según una encuesta de la organización que recoge casi 14.000 experiencias de alquiler. En cualquier caso, si se va a contratar, conviene comprobar que la franquicia no es excesiva: no son raros los seguros a todo riesgo con franquicias superiores a los 1.000 euros.