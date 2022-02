“La crisis de abastecimiento de chips remitirá en el segundo semestre”

Desde la experiencia que le da su profundo conocimiento de la industria del motor al haber ocupado puestos directivos en importantes mercados de Europa y más de cuatro años a la cabeza de Mercedes Benz España, Rolland Schell se muestra optimista con el desarrollo de la coyuntura que atraviesa en estos momentos el sector del motor y concretamente, sobre la situación de la falta de suministros de componentes. Este directivo alemán cree que la situación de la crisis de los microchips está mejorando cada día y está convencido que el problema de desabastecimiento remitirá en la segunda mitad del año.

Pero en la actualidad siguen existiendo en las fábricas de la mayoría de los fabricantes cuellos de botella que retardan la producción. Mercedes es una de las marcas afectadas por esta situación internacional. “En algunos modelos, como los de la Clase A, estamos teniendo demoras de hasta ocho meses”. La marca alemana intenta facilitar entre tanto la vida de sus clientes ofreciéndoles diferentes acuerdos de movilidad.

Pero evidentemente no pueden hacer frente a todos los pedidos que tienen encima de la mesa. Durante el año pasado la marca de la estrella vendió en nuestro país un total de 36.107 unidades, lo que le coloca en el tercer puesto entre los fabricantes de categoría “premium”. Para este ejercicio espera aumentar su número de matriculaciones hasta superar las cuarenta mil unidades, aunque se encuentra con el problema de falta de suministros de coches nuevos desde las fábricas. Tiene más demanda que oferta y a este respecto comenta que “ya tengo vendidos más de la mitad de los coches que fábrica me ha asignado para este año y mi pelea es tratar de conseguir más unidades”.

Lujo, sostenibilidad y tecnología siguen siendo los tres valores de la marca alemana que, durante el pasado año, vendió 2,4 millones de vehículos en todo el mundo, de los cuales 2,1 millones fueron turismos. Y de esta cantidad, 227.458 fueron unidades electrificadas, con un incremento del 69,3%. Los eléctricos puros supusieron noventa y nueve mil unidades, con un crecimiento del 154%. Otros aumentos importantes de dieron en las dos marcas de lujo y deportividad, ya que Maybach aumentó en un 50% y AMG en un 16,9%

El futuro es eléctrico

Dentro del mercado español, Mercedes es líder en ventas de coches electrificados, con 6.967 unidades, de las cuales 6.096 han sido híbridos enchufadles (+33%) y 871 eléctricos puros (+77%). Estos incrementos de las ventas de eléctricos se corresponden con la vocación de la compañía de convertirse en líder de esta tecnología. Según los planes de la dirección de Stuttgart, en el año 2025, la mitad de los coches fabricados serán eléctricos y esta proporción llegará al 100% en el año 2030. Es inminente el lanzamiento de modelos de vanguardia en este aspecto, como puede ser el nuevo EQS cuyas baterías ofrecen una autonomía de 800 kilómetros y se recargan el un cuarto de hora para recorrer 300 kilómetros o en 40 minutos si queremos llegar al 80% de su capacidad eléctrica. “Tenemos vocación de líderes en eléctricos -afirma Schell- si no en volumen de ventas, si en tecnología”.

Sin embargo, para el presidente de Mercedes existe un obstáculo para el desarrollo de este tipo de automóviles en España. “El problema está en la red de carga. No hay suficientes cargadores y no hay solución para quien no tenga un garaje propio con enchufe para cargar. Se nos pide a los fabricantes que hagamos coches eléctricos y luego no se pueden recargar. Hay que acelerar ahora y construir una red de recarga para que el mercado de coches eléctricos pueda desarrollarse”, afirma.

Respecto a otras tecnologías de movilidad, como el hidrógeno, Schell opina que es una buna solución cuando tenemos espacio y, en el campo de la automoción, puso como ejemplo su utilización en autobuses y camiones, que no pueden detener su trabajo durante varias horas para la recarga. “La tecnología debe adaptarse al uso”, indica. Y añadió que la actual reglamentación europea tendrá que cambiarse si se desarrollan los combustibles sintéticos que no emiten CO2 y que serían una solución para reducir emisiones y dar movilidad a las zonas con difícil electrificación.

Finalmente, Rolland Schell reflexionó sobre la situación de la industria española en general y advirtió que la expansión siempre se hace en los países que dan facilidades. España hace unos años era un país con voluntad de expansión, pero ahora es todo es más complicado y cree que estamos ante un exceso de regulación. Un problema que no solo es de nuestro país, sino que también está perjudicando en general a toda Europa y, quizás por ello, el liderazgo europeo de hace unos treinta años ya se ha perdido y todas las empresas de alta tecnología se han desplazado hacia Asia y los Estados Unidos.