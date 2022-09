Indra maneja una lista de seis perfiles técnicos para incorporar como consejeros independientes y despejar dudas

Indra quiere cerrar de una vez por todas la crisis abierta en su dirección tras los profundos movimientos que se dieron en su consejo de administración auspiciados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cinco consejeros independientes abandonaron su consejo en pocos días en julio empujados por el Gobierno, cuyo representante, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), junto con el fondo Amber Capital -controlado por el presidente del Grupo Prisa, Joseph María Oughourlian- y por SAPA Placencia, votó a favor de la destitución de cuatro de ellos y la no renovación de un quinto. Una sexta dimitió después y otro anunció que se marchará a finales de octubre. Para reemplazarlos, la compañía ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) que trabaja con “una lista corta de seis candidatos” respecto de los cuales “se están ultimando las verificaciones finales tendentes a asegurar su idoneidad e independencia”. Tras la conclusión de dichas verificaciones, la Comisión de Nombramientos de Indra tiene previsto reunirse el lunes próximo para adoptar, en su caso, las correspondientes propuestas de nombramiento que el consejo informaría y elevaría a la junta general.

El listado de los elegidos por la tecnológica que preside Marc Murtra lo integran Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendt y Belén Amatriain. Todos ellos tienen una dilatada experiencia en cargos de responsabilidad ligados al sector tecnológico y algunos, a su vez, han sido consejeros independientes en otras compañías.

Biografías

Virginia Arce es socia responsable del sector de Tecnología, Telecomunicaciones y Entretenimiento y Medios en la consultora PwC, mientras que Olga San Jacinto forma parte del consejo asesor de Nazca Capital y de la empresa de movilidad Astara. Además, también ha sido consejera de Evo Banco y pasó casi 15 años en Google, donde llegó a dirigir la división de servicios empresariales para Europa.

Por su parte, Felipe Fernández es un directivo con una gran experiencia en el sector tecnológico, ya que presidió Deutsche Telekom Iberia y la filial española de Hewlett Packard Enterprise. Asimismo, ha sido consejero de Arsys, MásMóvil o NTT Docomo. Actualmente preside el consejo del operador de fibra Excom y dirige la consultora Adea Information Intelligence. Además, también ejerce de consejero en la empresa de “contact-center” GSS.

Otra directiva con experiencia en el sector tecnológico es Belén Amatriain, ex directora de Marketing de Telefónica y exconsejera delegada de Telefónica España, quien se desempeña actualmente como consejera en Prim, Lucta y Faes Farma y previamente ha ocupado asientos en CTT Correios Portugal, Euskaltel y Evo Banco. Coloma Armero es socia del despacho de abogados Uría Menéndez y profesora en IE University y ocupa puestos de consejera en Cemex Latam Holdings y es vicepresidenta del patronato de Mutua Madrileña. Completa la lista Axel Arendt, ex máximo directivo del grupo Rolls Royce y ex consejero de ITP Aero.

Después de toda la marejada que dejó la forma en que los anteriores consejeros independientes dejaron sus cargos, la elección de los que deben reemplazarlos es para algunos analistas clave para el futuro de la compañía. Porque si no fueran realmente independientes, la CNMV podría tomar cartas en el asunto para verificar si tienen algún tipo de connivencia con la SEPI, SAPA Placencia y Ambar y estos tres accionistas habrían maniobrado de forma concertada para sacar del consejo a los que había y colocar a otros próximos a sus dictados.