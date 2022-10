Calviño, tras el varapalo del Banco de España: “No me siento desautorizada en absoluto”

“En un contexto de tanta incertidumbre a mí no me sorprenden las previsiones del Banco de España. Lo importante es lo que marcan, que España va a seguir creciendo”. De esta forma, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha querido quitar hierro a los resultados del informe económico trimestral del regulador, que estima un crecimiento del PIB del 1,4% para 2023, frente al 2,1% del Gobierno.

La vicepresidenta primera ha defendido que, “en un contexto de incertidumbre como el actual, no me sorprende que su previsión de crecimiento difiera de la nuestra. Tenemos los mismos datos pero no sabemos lo que va a suceder en el futuro. En los próximos meses, la economía española estará marcada por la que suceda en la guerra y por cómo evolucione la economía alemana, que está poniendo medidas en marcha para tratar de evitar una ralentización económica que pueda tener un impacto todavía más importante sobre la economía europea y, por tanto, sobre la española”, defendió en una entrevista de Carlos Alsina en Onda Cero.

Preguntada por si considera que las estimaciones del Banco de España desmontan las del Gobierno y ha podido quedar autorizada, respondió que “en absoluto” y que los distintos organismos no interpretan “el que otro tenga una previsión diferente como un conflicto o un ataque, es normal”. Calviño enfatizó que el objetivo es que la economía española siga creciendo cuando no haya fondos europeos y recordó su proyección de que el PIB mejore un 2,6% de media hasta 2031 gracias a los fondos.

Respecto a qué puede suceder si la economía alemana colapsa, la vicepresidenta ha señalado que el escenario central con el que se está trabajando, también en Alemania, es de una “fuerte ralentización” de su economía y ha recordado que se está intentando tomar medidas entre “todos” para que no se produzca un escenario más negativo. “No siempre esos escenarios se producen, depende de nuestros actos. No podemos resignarnos a ese escenario más negativo y vamos a tratar de evitarlo”, ha afirmado.

La ministra tampoco dio importancia a las críticas del director económico a la elevada subida de las pensiones para el próximo año, realizadas a la LA RAZÓN, y defendió que esta subida era obligada y necesaria. “Las personas mayores son las que mas sufrieron la pandemia. Nosotros tenemos un compromiso con la revalorización y no hay que arrojar ninguna duda, el Gobierno va a cumplir sus compromisos. Es una ley que se votó unánimemente en el Parlamento y no vamos a generar incertidumbre en un ámbito que tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque algunos hayan empezado a dar mensajes contradictorios”, ha indicado. Calviño ha considerado “incorrecto” que este debate sobre la subida de las pensiones se quiera convertir en un enfrentamiento entre generaciones. “Los pensionistas van tener una revalorización y el resto de la sociedad tendrá, en algunos casos, una bajada de los impuestos y, en general, todos tendrán un apoyo y un alivio con otras medidas”.

Calviño, que ha desarrollado en los últimos tiempos un lado político cada vez más intenso, cargó contra contra su socio de Gobierno, que ha acusado a “deslealtad” al PSOE sobre el aumento del presupuesto en Defensa. “Sigue lanzando una serie de mensajes sobre el incremento del gasto en defensa que no se corresponden exactamente con la dinámica del Consejo de Ministros. Lo dejo ahí”. La vicepresidenta primera ha reivindicado este incremento, que ha calificado como “evidente”, por estar en plena guerra en Europa y recalcando que hay que “reforzar” los compromisos de la industria de defensa, como pueden ser Navantia o Indra. “Creo que es una decisión que es la correcta en este momento”, ha zanjado.

También ha defendido la buena gestión del Ejecutivo con los fondos europeos, en contra de las críticas del Banco de España, que ha cuestionado el “efecto sobre la economía real y sobre las empresas”, además de incidir en el retraso de su reparto. Para Calviño, estos fondos se quieren articular como inversiones “para que no haya una caída” del crecimiento en ausencia de los fondos coyunturales que se reciben ahora. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 consigna 25.156 millones de euros de fondos europeos, tras los 26.355 millones de 2022. Sobre la ejecución de los fondos, destacó que el ritmo es de 2.000 millones de euros al mes, que las comunidades autónomas tienen ahora “el protagonismo”, mientras que en las convocatorias nacionales se está esperando la resolución del Perte o proyecto estratégico del vehículo eléctrico.