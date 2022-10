¿Por qué en 2023 los pensionistas no tendrán “paguilla”?

Los pensionistas cobraron su última “paguilla” en enero de 2022. Así, en 2023 los beneficiarios de pensiones ya no disfrutarán de este ingreso extra, cuya eliminación se debe al nuevo sistema de revalorización de las pensiones. La “paguilla” de las pensiones era el abono extraordinario que el Estado entregaba a comienzos de año a los pensionistas para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la diferencia por el aumento medio anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) y el incremento previsto por el Gobierno, una brecha que en 2022 supuso una compensación del 1,6%. En concreto, el abono para compensar la desviación del IPC ascendió, de media, a los 233 euros el año pasado. Esa fue la última paguilla de los pensionistas, ya que en 2022 entró en vigor el cambio en la fórmula para calcular la revalorización de las pensiones. De esta manera, en 2023 las nóminas se actualizarán según el IPC medio anual, que se mide entre diciembre del año anterior (2021) y noviembre del año actual (2022), lo que eliminará esta paga compensatoria al desaparecer la desviación entre la estimación del Gobierno y el IPC anual definitivo.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 recogen una subida de en torno al 8,5% para las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas. No obstante, habrá que esperar a finales de noviembre para conocer el porcentaje definitivo del IPC medio anual, al que está ligada la revalorización de las pensiones, que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría oscilar entre el 8,4%, 8,5% y 8,6%. Tomando como referencia el porcentaje de inflación estimado por el Gobierno, la pensión máxima, limitada en 2022 a 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas (39.468,66 euros anuales), superaría en 2023 la barrera de los 3.000 euros tras la subida del 8,5%. En concreto, subiría en 239,63 euros, hasta los 3.058,82 euros (42.823,49 euros al año). En cuanto a la pensión media contributiva de jubilación, que en septiembre alcanzó los 1.256,96 euros mensuales, su cuantía de 2023 se incrementaría en 106,84 euros al mes hasta situarse en 1.363,80 euros mensuales (19.093,22 euros al año).

Por el lado de las pensiones mínimas, la de jubilación con 65 años o más ascendería a 13.526,70 euros al año (966,19 euros mensuales) con cónyuge a cargo; a 10.962,62 euros al año (783,04 euros mensuales) sin cónyuge; y a 10.405,15 euros al año (743,22 euros mensuales) con cónyuge no a cargo. En este enlace puede consultar las cuantías de todas las pensiones mínimas en 2023. Y en cuanto a las pensiones no contributivas, estas subieron en 2022 un 3%, frente al 2,5% de las contributivas, y este pasado junio se acordó subir las pensiones no contributivas un 15% extra hasta final de año. Así, a partir de julio, los beneficiarios de una pensión básica no contributiva de jubilación pasaron de cobrar 421,40 euros a 484,61 euros mensuales. En 2023, tras la subida del 8,5%, su pensión se elevará hasta los 525,80 euros mensuales. En este enlace puede consultar las cuantías de las pensiones no contributivas en 2023.