¿Se puede obligar a un heredero a vender su parte de la vivienda?

La venta de una vivienda heredada suele ser el mayor foco de conflicto entre herederos, sobre todo cuando uno de ellos se niega a vender. El artículo 400 del Código Civil establece que “ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que de divida la cosa común..”. El problema llega cuando ese bien común que se quiere dividir es indivisible, como ocurre con una vivienda. El artículo 404 del Código Civil añade que, en estos casos, si no se puede dividir y no hay acuerdo para que alguno de los herederos se lo que pagando al resto su parte, habrá que vender el bien indivisible y repartir el precio, explica Abel Marín, abogado y socio fundador de Marín & Mateos Abogados, en su libro “Protege tu herencia”. El problema llega cuando un hermano se niega a vender. En principio, si un heredero que es copropietario no quiere vender el piso, no se le puede obligar. No obstante, en la práctica existen varias alternativas para acabar vendiendo el inmueble heredado.

Proceso para vender la vivienda pese a la negativa de un heredero

Una opción es que los beneficiarios que quieran vender el inmueble y, por lo tanto, disponer de liquidez, vendan su parte a empresas que compran proindivisos. Cuando la propiedad de un bien indivisible o de un derecho pertenece a varias personas, este se conoce como proindiviso, copropiedad o comunidad de bienes. Se trata de una práctica completamente legal, contemplada por el Código Civil. Sin embargo, Fotocasa advierte que el importe que les ofrecerán por la venta será entre un 40% y un 50% inferior al precio de venta de mercado.

Una de las opciones disponibles antes de entrar en la vía judicial es la de procurar conciliar la venta de la vivienda a través de un mediador profesional, que ayudará a que todos los herederos lleguen a un acuerdo, explica el portal inmobiliario Fotocasa.

Si esto no funciona, los herederos interesados en vender pueden presentar una demanda de extinción de condominio o división de la cosa común. En este caso, el heredero o herederos que se oponen a la venta del inmueble podrán comprar las demás partes para convertirse así en el único o únicos propietarios. Es lo que se denomina extinción de condominio.

Si ninguna de las anteriores opciones acaba de funcionar, será un juez quien decida cómo se debe proceder. La división judicial decidirá entonces si la vivienda tiene que venderse a una o varias personas externas; si el heredero que no quiere vender compre las partes del resto; o si se pone en subasta pública. La vía judicial, además de ser costosa, conlleva la venta de la vivienda a un precio más bajo que si se hubiera vendido de forma tradicional.