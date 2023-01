Cómo y cuánto puede subir la cuota de la comunidad de vecinos

Vivir en una comunidad de vecinos es una tendencia definida en nuestro país, ya que cada vez más españoles escogen esta opción antes que residir en una vivienda unifamiliar. La seguridad, el poder tener servicios a nuestro alcance como una piscina o gimnasio, o incluso contar con una mayor vida social y conocer a gente pueden se motivos suficientes para querer vivir con otras personas. No obstante, la convivencia también trae consigo una serie de problemas o inconvenientes como tener que aguantar ruidos y actividades molestas o incluso pagar cuotas costosas.

Pagar la cuota de la comunidad de vecinos permite el correcto mantenimiento de los elementos o servicios comunes de la comunidad. Sin embargo, esta no es una cuantía constante, sino que es habitual que a principio de año esta aumente -al igual que otros gastos- y este 2023 está previsto que se incremente aún más, debido a la crisis energética que atraviesa el país.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que todas las personas que tengan un un inmueble en propiedad están obligadas a pagar de forma periódica -ya sea mensual, trimestral o anual- una serie de gastos, conocidos como ordinarios. Asimismo, los gastos extraordinarios, conocidos como derramas, también deberán abonarse de forma excepcional para llevar a cabo alguna reparación o la instalación de un nuevo servicio en la comunidad. En el caso de que sean para mejorar la seguridad del edificio o su accesibilidad, los propietarios estarán obligados a abonarlos, aunque si sirven para mejorar su apariencia estética no se deberán pagar si no quieren.

¿Cuánto puede subir la cuota de la comunidad?

Los servicios e instalaciones de las comunidades de propietarios no son iguales para todas, por tanto, el coste final a pagar tampoco será el mismo. Además, el número de vecinos que haya y la cuota de participación que tenga cada uno de ellos también influirá en la cantidad que se deberá abonar a la comunidad.

Por norma general, cada inmueble tiene una cuota distinta, aunque existen otras comunidades en las que todos los vecinos pagan una cuota fija que es la misma para todos. De media, abonan 105 euros al mes, aunque esta cuantía se incrementará este año, no solo por la crisis energética, sino también por las derramas que deberán llevarse a cabo para quitar la calefacción central, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa. Tanto es así, que las cuotas pueden llegar a duplicarse o incluso triplicar en algunas comunidades, pagando una cuantía final de 325 euros mensuales, tal y como aseguran algunos expertos.

¿Cómo y cuándo subir la cuota?

A pesar de que es habitual que a principio de año la cuota de la comunidad aumente, antes de llevar a cabo esta subida es imprescindible contar con la unanimidad de los votos e informar a todos los propietarios sobre este incremento y las causas justificadas que han llevado a ello.

Asimismo, si los propietarios sufren una subida desproporcionada podrán reclamar, siempre y cuando esta sea superior al IPC y no se hayan contratado nuevos servicios en la comunidad. En este contexto, la ley establece que el presupuesto anual destinado al pago de la comunidad de vecinos no puede incrementarse más del 15% más IVA (que suele ser del 21%). Por tanto, si el presupuesto anual de una comunidad fue de 100.000 euros en 2022, en 2023 no podría superar los 139.150 euros (115.000 euros más IVA).