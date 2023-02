¿Son los primeros meses del año el mejor momento para reformar su vivienda?

Comprar una vivienda supone una de las inversiones más significativas en la vida de una persona, por lo que antes de dar este paso, debemos asegurarnos de que este inmueble cumple con todos nuestros requisitos para convertirse en el hogar de nuestros sueños y así no arrepentirnos de nuestra decisión final. No obstante, encontrar este espacio ideal no es fácil, por lo que llevar a cabo reformas dentro de estas cuatro paredes servirá para tener la vivienda que siempre quisimos, además de mejorar la calidad del inmueble e incrementar su valor en el mercado inmobiliario.

Reformar una vivienda no es una tarea sencilla, ya que requiere de un gran esfuerzo económico y de tiempo, por lo que antes de realizar esta operación se deberán tener en cuenta los permisos necesarios para ello, vigilar los posibles problemas que puedan surgir e incluso cuál es la mejor época del año para ello.

El comienzo del año se considera el mejor momento para iniciar una reforma en nuestra casa debido a las condiciones climatológicas y la mayor disponibilidad de profesionales así como materiales de obra, tal y como explican desde el portal inmobiliario Pisos.com.

A pesar de que son muchas las personas las que eligen la época estival para realizar estas reformas al tener más días de vacaciones, el verano y el excesivo calor dificulta el trabajo de los profesionales. Además, la climatología del invierno es más beneficiosa, ya que el cemento, esto o pintura secan mejor en frío, mientras que el calor puede hacer que aparezcan grietas al secarse.

Ventajas de reformar la vivienda en invierno

El clima del invierno permite comprobar a los propietarios si la reforma ha acabado con las deficiencias que existían en la vivienda como pueden ser las humedades, ya que en este momento del año suelen aflorar. En cambio, en épocas de escasez de lluvias, estas personas deberán esperar más tiempo para saber si el problema persiste y contactar con profesionales para que lo solucionen.

Asimismo, este clima permite comprobar el aislamiento de la vivienda así como la temperatura que hay dentro de la vivienda, ya que los grados bajo cero y el viento durante estos primeros meses del año permitirán saber si existen grietas en la pared o si las ventanas aíslan bien.

La cantidad de luz natural que dispone la vivienda también se podrá sopesar mejor en los meses de invierno, ya que hay menor incidencia lumínica.

Otra de las ventajas de reformar una vivienda a principio de año es que los festivos son más escasos, por lo que habrá más posibilidades de encontrar profesionales que lleven a cabo la obra y además se podrán comparar precios entre unos y otros, encontrando un coste que se ajuste a nuestro presupuesto. Además, en los meses de invierno, los almacenes de materiales estarán abiertos, por lo que hará posible encontrar stock y precios más económicos.

“Tampoco hay que olvidar que si se necesita solicitar licencias municipales esto también será más sencillo en los primeros meses del año que, por ejemplo, en el verano, en las fechas cercanas a la Semana Santa o el mes de diciembre, cuando es probable que algunos técnicos municipales se encuentren de vacaciones”, sentencian desde este portal inmobiliario.