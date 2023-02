Todos los productos de Getir ya están disponibles en la app de Just Eat

Getir y Just Eat han anunciado un acuerdo para que toda la cartera de productos de Getir esté disponible en el marketplace de Just Eat y sea entregada directamente por los repartidores de Getir. Así, a partir de hoy, cerca de tres millones de usuarios de Just Eat en España, en las ciudades donde opera Getir, podrán recibir en minutos los aproximadamente 2.000 artículos de uso cotidiano disponibles en Getir, haciendo aún más accesible y cómoda la entrega de productos de alimentación. Este acuerdo forma parte de una alianza paneuropea que abarca otros mercados como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

El responsable de Getir para España y Portugal, Hunab Moreno, ha indicado que, “como pioneros en la entrega ultrarrápida de la compra, queremos que nuestros clientes aprovechen al máximo su tiempo. Esta asociación con uno de los principales marketplaces de entrega de comida a domicilio es una solución perfecta para ambas partes”. A partir de ahora, los usuarios españoles de Just Eat también podrán ahorrar tiempo recibiendo en minutos nuestros 2.000 artículos de uso diario, incluyendo nuestra variedad de productos locales. Al mismo tiempo, Getir se beneficiará del acceso a la gran base de consumidores de Just Eat y reforzará su modelo ultra conveniente en las ciudades donde operamos”.

Patrik Bergareche, Director General de Just Eat España ha dicho que, “desde que anunciamos en marzo nuestro nuevo servicio de cesta de la compra a domicilio, en Just Eat hemos trabajado para dar a nuestros usuarios la mejor oferta disponible. Incluir en nuestra plataforma las referencias de Getir, nos permite seguir reforzando nuestra oferta de alimentación que actualmente cuenta con más de 1.500 establecimientos y mercados municipales en España, así como ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes. Hemos sido pioneros en la entrega de delivery y ahora que nuestro objetivo es seguir el camino con el servicio de cesta de la compra, Getir como pionero en la entrega ultrarrápida, ayudará a mejorar nuestra oferta y servicio a los clientes. Además, este acuerdo con Getir se ha implementado en varios países europeos donde operamos con Just Eat como señal de la importancia que desde Grupo damos al servicio de productos de alimentación”.

A nivel nacional, Getir, pionera del reparto ultrarrápido de alimentos, está presente en el área metropolitana de 6 ciudades -Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Madrid y emplea a miles de personas en toda España.

Just Eat es la plataforma de referencia en el sector de la entrega de comida a domicilio y productos de alimentación. Actualmente cerca de 3 millones de usuarios confían en la plataforma en España, que cubre el 95% del territorio nacional y cuenta con más de 28.000 socios conectados. Además, su servicio de cesta de la compra permite acceder a productos frescos de 18 mercados municipales y más de 1.500 tiendas de alimentación independientes.