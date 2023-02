Caixabank apunta al Gobierno: “Los empresarios son los que crean riqueza y empleo”

“El mercado hipotecario está funcionando bien, algo absolutamente fundamental para el bienestar de los ciudadanos. Por eso debemos ser muy cuidadosos con las propuestas que se hacen sobre algo tan delicado como esto”. De esta manera, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, marcó distancia con los ataques de los últimos días del sector Podemos del Gobierno, con Yolanda Díaz e Ione Belarra a la cabeza, que han reclamado reiteradamente la intervención del mercado hipotecario y la congelación de hipotecas ante los beneficios “absolutamente impúdicos” de los bancos. Consideró este viernes que el buen funcionamiento del mercado hipotecario es “fundamental” y solicitó “ser muy cuidadosos” tras la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que la banca congele las cuotas en los préstamos a tipo variable. “Intervenir un mercado fundamental para los ciudadanos, es algo muy delicado y hay que ser muy cuidadosos”

Goirigolzarri aprovechó la presentación de los resultados anuales de 2022 de la entidad -que registró un beneficio de 3.145 millones de euros, un 29,7% más que en el año anterior sin tener en cuenta los impactos extraordinarios de la fusión con Bankia- para defender estas cifras y el negocio bancario. “Es lo que tiene que ser. Un negocio tiene que ser rentable y el bancario, aún más, porque de él se beneficia toda la sociedad. Lo anormal era lo que estaba pasando hasta ahora, con tipos negativos, algo que afortunadamente ya ha quedado atrás”.

Con este argumento, defendió que “elevar la rentabilidad de los bancos es una extraordinaria noticia para los ciudadanos. No tener una banca mínimamente rentable y sólida no es bueno”, y se mostró “sorprendido” de que “se tenga tan poca memoria” sobre lo que pasó en la crisis financiera de 2008, “en la que el sector no pudo apoyar a las familias porque estaba extremadamente débil”. También recordó que “ser rentable nos va a permitir que se financie la economía”.

En otro recado al sector morado del Gobierno, el presidente ha defendido el sistema de economía de mercado, “en el que creo profundamente, que tiene su base en la iniciativa privada. No hay otro sistema que haya creado tanto bienestar para los ciudadanos. Y detrás siempre están los empresas y los empresarios, que son los que verdaderamente crean riqueza y empleo”.

En este sentido, el máximo responsable de Caixabank salió en defensa de Juan Roig, presidente de Mercadona, sobre el que aseguró que “tendría que haber más empresarios como él para crear más empleo y más crecimiento”. Así, recordó que Mercadona es el mayor empleador de España y que “debería ser un ejemplo para todos”

Por su parte, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, cifró en 400 millones el coste del impuesto al sector para este ejercicio y en “algo más” para 2024. Por ello, quiso enfatizar que la rentabilidad sigue siendo “muy baja” y “no cubre el coste del capital”, por lo que avisó de que “no tener una banca mínimamente rentable y sólida no es una buena noticia para la sociedad”. El CEO indicó que se este pago se contabilizará en el primer trimestre, aunque ni él ni el presidente quisieron confirmar si la entidad irá a los tribunales para recurrirlo. “Aún lo estamos analizando”.

Gortázar destacó el gran impulso vivido durante 2022 del mercado hipotecario -Caixabank aumentó la concesión de hipotecas en España un 108%, hasta sumar 14.299 millones, lo que implica más que duplicar el volumen de hipotecas-, aunque prevé para este año “cierta ralentización y menor nivel de actividad del mercado”, y que continúe con una baja morosidad -la ratio se redujo al cierre del año hasta el 2,7%, mínimo histórico en la entidad-. “Llevamos esperando desde que empezó la guerra de Ucrania que se dispare la mora y hasta ahora no se ha producido. La previsión es que se mantenga en niveles bajos”.

Respecto a la remuneración de los depósitos con la subida de los tipos, el CEO aseguró que “llegará”, pero que cada mercado tiene sus peculiaridades, características y sus tiempos, “pero es evidente que la remuneración irá llegando poco a poco”.

Por otra parte, Goirigolzarri también anunció que la entidad destinará el 55% de las ganancias obtenidas en 2022 a dividendo, mientras que de cara al ejercicio de 2023 el consejo de administración ha acordado distribuir en efectivo entre el 50% y el 60% el beneficio neto consolidado, que se abonará en un único pago en abril de 2024. Por tanto, se abonará en el mes de abril un dividendo de 0,2306 euros por acción, lo que supone aumentar un 58% los 0,1463 euros abonados con cargo a los resultados del ejercicio anterior.

La entidad, que llevará esta propuesta a Junta General de Accionistas “que convocará durante el mes de febrero”, habrá repartido así entre sus accionistas un total de 1.700 millones de euros, lo que supone ese 55% de ‘payout’ mencionado. Sus dos accionistas de referencia, la Fundación Bancaria La Caixa -titular de un 30,012 % de CaixaBank- y el Estado a través, del FROB -con un 16,117%-, recibirán la mayor parte del dividendo, 500 millones para la Fundación y 250 millones para el FROB. Por tanto, ambas entidades han recibido más de 2.500 millones en dividendos de CaixaBank los últimos cinco años, al ser propietarios de casi la mitad del capital de la entidad. Y con el programa de recompra de acciones propias, Criteria superará el 32% del accionariado y el Estado, el 17%.

CaixaBank ganó 3.145 millones de euros en 2022, lo que supone un 39,8% menos que en 2021, debido a la fusión con Bankia, ya que la entidad ganó 5.226 millones de euros por la aportación positiva a efectos contables de 4.300 millones del fondo negativo de comercio y otros resultados atípicos derivados de la fusión con Bankia. Por tanto, sin tener en cuenta estos impactos extraordinarios, el beneficio habría crecido un 29,7%, gracias a la recuperación comercial y las sinergias propias de la fusión. La rentabilidad sobre los recursos propios (ROTE) ha subido hasta el 9,8% -frente al 7,6% de 2021- y el ratio de eficiencia sin gastos extraordinarios ha mejorado hasta el 51,9%.