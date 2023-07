De 21 millones de ocupados en España en el segundo semestre de 2023, casi 1,7 no ha trabajado ni una hora

Récord de ocupación con trampa. Por primera vez en la historia, España ha alcanzado y superado los 21 millones de ocupados, según indicó ayer la Encuesta de Población Activa que realiza el Instituto Nacional de Estadística. La cuestión es que de esos 21 millones no todos trabajan.

Las mismas cifras de la EPA correspondientes al segundo trimestre del año, indican que casi 1,7 millones de ocupados no han trabajado ni una sola hora entre abril y junio. Salvo en el segundo trimestre de 2020, como consecuencia de los confinamientos, no hay una cifra más elevada de ocupados sin trabajar en toda la serie. Entonces, con media España en ERTE, se alcanzaron los 4,7 millones de ocupados que no habían trabajado ni una hora en el periodo analizado. Ni siquiera entre 2011 y 2013, cuando más se contrajo el mercado laboral por el impacto acumulado de la crisis financiera y la de deuda, se acumularon tantos trabajadores que no trabajan. En 2019, eran 1.094.100. Hoy, son casi 540.000 más los «ocupados» sin trabajar.

Pese a todo, el Gobierno en funciones salió en tromba a celebrar los datos de la EPA y asegurar que España está en condiciones de alcanzar el pleno empleo. «El pleno empleo está ya al alcance de la mano. Esa debilidad histórica que tenía la economía española en el mercado de trabajo se está superando con las políticas adecuadas y con el esfuerzo de todos», destacó ayer el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa en funciones, Gonzalo García Andrés, en rueda de prensa para valorar los datos. «El segundo trimestre es estacionalmente bueno en el mercado de trabajo español, pero los datos del informe muestran una aceleración más allá de ese efecto estacional, porque en términos desestacionalizados la subida de la ocupación, la creación de empleo, ha superado el 1,4%, esto quiere decir que en términos anualizados el empleo estaría creciendo en más del 5%», apuntó el secretario de Estado.

«Casi 15 millones de personas son ya indefinidas: tenemos más empleo, con más calidad y con más estabilidad», publicó en Twitter la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz.

En cualquier caso, gracias a la potencia tractora del denostado turismo el número de parados descendió el segundo trimestre en 365.300 personas (–11,68%) y se situó en 2.762.500 desempleados, según los datos facilitados del INE correspondientes al periodo más favorable del año para el mercado laboral. En términos desestacionalizados, la variación trimestral fue del –6,61%. Se trata del mayor descenso del paro registrado por la EPA en un segundo trimestre desde 1977. En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 157.000 personas (–5,38%), destacó el informe del INE.

La tasa de paro se sitúa así en el 11,6%, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2008, lo que supone 1,67 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa de desempleo ha descendido en 89 centésimas. Sin embargo, España está aún lejos de abandonar el farolillo rojo del desempleo en Europa, ya que Grecia es aún inalcanzable pues su tasa de paro en el primer trimestre se situó en el 10,8%, según el último dato de Eurostat.

Por comunidades, el paro baja este trimestre en todas ellas. Cataluña (–70.400), en las Islas Baleares (–68.600) y la Comunidad de Madrid (–49.900) presentan los mayores descensos. En términos anuales, también se ha experimentado una bajada del paro generalizada, produciéndose las mayores reducciones en Canarias (25.200 menos), en Cataluña (–23.700) y Galicia (–19.700).

Respecto a la creación de empleo, el número de ocupados aumentó en 603.900 personas en el segundo trimestre de 2023, situando la ocupación por encima de esos 21 millones. En concreto, en junio se alcanzaron los 21.056.700 de afiliados a la Seguridad Social. La cifra más alta en la serie histórica. La tasa de variación trimestral del empleo es del 2,95%. Esos casi 604.000 ocupados más superan el medio millón habitual de puestos de trabajo creados en el segundo trimestre gracias a la buena campaña turística que se prevé.

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es del 52,13%, con un aumento de 1,35 puntos respecto del trimestre anterior. En variación anual, esta tasa ha subido 75 centésimas.

Por sexos, el empleo aumenta este trimestre en 332.200 hombres y 271.800 mujeres. Por nacionalidad, la ocupación sube en 469.200 personas entre los españoles y en 134.800 entre los extranjeros.

Por edad, el empleo crece este trimestre en todos los grupos, salvo en el de 40 a 44 años, donde no varía. El mayor aumento (98.800 ocupados más) se da entre las personas de 25 a 29 años. En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 588.700 personas (280.500 hombres y 308.200 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 2,88%.