"Aagesen" la luz

“Hágase la luz” reza el Génesis. Y eso es lo que habría que pedir a los responsables del Gobierno, de Redeia y, también, de la Comisión Europea. Por partes. Cuatro son los nombres propios que deberían contribuir a que se haga la luz sobre lo sucedido y explicar lo que motivó el apagón del lunes, más que nada para aportar un poco de tranquilidad a los ciudadanos y evitar que vuelva a pasar. El primero, Pedro Sánchez en su calidad de presidente del Gobierno; no voy a entrar en sus no explicaciones, porque todo el mundo lo ha visto por televisión. Después, la vicepresidente tercera y ministra sanchista para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que es la responsable actual de la política energética; cuentan de ella que tiene un perfil técnico, que lleva en lo del cambio climático muchos años, que fue la mano derecha de Teresa Ribera, que no tiene carnet socialista y que colaboró en su momento con los Ejecutivos del PP. Y todo eso es verdad, como también lo es que ahora es la ministra sanchista con las competencias en materia de energía en el gobierno del marido de Begoña y digo yo que alguna responsabilidad tendrá al respecto, por lo que Aagesen debería contribuir a que se haga la luz. Luego está Beatriz Corredor, la máxima responsable (es un decir) de Redeia, la empresa semipública encargada de garantizar el equilibrio del sistema eléctrico y, en definitiva, la responsable de que haya luz; Corredor, ex ministra de Zapatero, fue nombrada para este puesto por Pedro Sánchez y ha tardado cuarenta y ocho horas en dar la cara desde que se registró el apagón. Finalmente, por no hacer la relación exhaustiva, está Teresa Ribera, la autora de la política energética en España desde junio de 2018 hasta finales del año pasado. Actual vicepresidenta de la Comisión Europea, en la tarde del lunes dijo que con los datos que había en ese momento descartaba en principio un ciberataque. Pues si eso es así y se confirma, se trata de un problema imputable al sistema eléctrico español actual, en cuyo diseño algo ha tenido que ver ella. Eso es un argumento de peso para que no sea la responsable de la investigación que se haga desde la Comisión Europea o desde organismos europeos, tal y como ha pedido Portugal.