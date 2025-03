Un abogado anuncia las multas por no aplicar la reducción de la jornada laboral: "Hasta 7.500 euros..."

Fue a principios del mes de febrero cuando Yolanda Díaz, titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, anunció la aprobación de la reducción de la jornada laborala 37 horas y media sin merma salarial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, lo cierto es que la medida en materia de derecho laboral aún no ha entrado en vigor en España, puesto que debe ser aprobada en el Parlamento. Y, a decir verdad, Junts no parece estar por la labor.

A pesar de ello, el Gobierno tiene en mente que la reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana salga adelante antes del 31 de diciembre de este mismo año. Es por ello por lo que las empresas deben adecuarse a la normativa en los siguientes meses. Justo en este sentido, cabe destacar el derecho a la desconexión digital y, también, la nueva forma de fichar a la hora de entrar y salir del puesto de trabajo. Y es que, en cualquier caso, la firma deberá de ser digitalizada.

Alerta a las empresas sobre la nueva ley de Trabajo

El objetivo no es otro que tanto el trabajador, como la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y los sindicatos, puedan acceder a una supervisión remota en tiempo real. Además, esta medida contribuirá a reducir el número de horas extras sin remunerar. Y es que, aquellas empresas que no lo cumplan, podrán sufrir importantes sanciones económicas.

Lo mismo ocurre con la desconexión digital. Así lo anuncia el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en TikTok como @laboral_tips. Este derecho ya está regulado en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Protección de Datos, aunque a menudo no se respeta porque "no hay nada que expresamente prohíba que los trabajadores sean molestados fuera de su horario de trabajo".

A todo ello le añade que las empresas "hasta ahora sí te pueden contactar con la excusa de 'ya lo verás". Es decir, si una compañía envía un email o un mensaje de WhatsApp en la noche, se da por hecho que el trabajador lo revisará al día siguiente durante su horario laboral. No obstante, cabe aclarar que actualmente los trabajadores no tienen la obligación de contestar fuera de su horario laboral y que "si te sancionan por ello, es totalmente ilegal porque tienes el derecho a no contestar".

Multas de hasta 7.500 euros con la nueva reducción de la jornada laboral

Esta nueva nueva, en referencia a la reducción de la jornada laboral, va "un paso más allá", ya que el objetivo es que ni siquiera se intente enviar un mensaje. El objetivo no es otro que, recordemos, que al terminar la jornada, los empleados puedan centrarse en su vida personal y no en la laboral.

En resumidas cuentas, las empresas que opten por incumplir este derecho "probablemente se puedan atener a multas por la Inspección de Trabajo, que ya existen, y en algunos casos pueden llegar hasta los 7.500 euros", asegura Ignacio de la Calzada.

El Ejecutivo español multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: primera, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global; y segunda, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.