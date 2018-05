ACS y Atlantia toman el control de Abertis al aceptar la opa el 78,79 % del capital

La italiana Atlantia y la española ACS se han hecho con el control de Abertis tras aceptar la opa lanzada por Hochtief, la filial alemana de ACS, 780.317.294 acciones, que representan un 78,79 % del capital a la que se dirigía la oferta y un 85,60 % del capital si se descuenta la autocartera, según ha comunicado la propia Hochtief en un comunicado firmado en Essen y con fecha de hoy.

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM), la oferta pública ha tenido un resultado positivo puesto que el número de acciones aceptadas es superior al límite fijado para su efectividad, 495.190.655 acciones.

Sin embargo, Atlantia y ACS no han conseguido que acuda a la opa más del 90 % del capital de Abertis, con lo que Hochtief hubiera podido ejercitar en un plazo máximo de tres meses su derecho de compraventa forzosa sobre el resto de acciones.

El consejo de Abertis consideró de "manera positiva" y por unanimidad la opa conjunta lanzada por ACS y Atlantia a través de Hochtief y anunció que Critera, el principal accionista de la concesionaria, con un 21,55 % del capital, tenía intención de acudir a la oferta y vender su participación.

Abertis mantiene directamente un 7,958 % del capital social en autocartera, ya que el consejo de administración decidió no aceptar la oferta porque todavía no se ha hecho público el plan estratégico para el periodo 2018-2020 y, por tanto, no se concretó la finalidad de esta autocartera.

ACS y Atlantia han ofrecido 18,36 euros por cada acción de Abertis íntegramente en efectivo.

Las acciones de Abertis serán traspasadas a una sociedad conjunta en la que Atlantia tendrá el 50 %, más una acción, del capital; ACS, un 30 % y Hochtief, un 20 % menos una acción.

El proceso de toma de control de Abertis también avanza desde el punto de vista de los permisos del Gobierno.

Hochtief ya ha pedido las tres autorizaciones relacionadas con Hispasat que le faltaban aunque todavía no han sido concedidas.

No obstante, ya cuenta con el permiso relativo al espectro (las frecuencias que utiliza Hispasat) que se le concedió a Hochtief antes del acuerdo alcanzado por ambas empresas para tomar el control de Abertis de forma conjunta.

En cuanto al Ministerio de Fomento, Hochtief tiene el permiso relativo a las autopistas de peaje de titularidad pública, aunque el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que la sociedad conjunta necesitará una nueva autorización para hacerse con las acciones de Abertis.