¿Adiós a los billetes de 50 euros? El Banco de España advierte que es un bulo

La muerte del dinero en efectivo lleva años en boca de todos, y, aunque todavía los billetes y monedas siguen utilizándose día a día por millones de personas en nuestro país, todo indica a que este tenderá a desaparecer o quedará relegado a un segundo plano tras las tarjetas, los dispositivos móviles o incluso el euro digital. Tanto es así, que hace poco empezó a circular que el Banco de España (BdE) iba a retirar los billetes de 50 euros de la circulación. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que ha sido un bulo.

El único billete que se ha retirado es el de 500 euros, que aún así, no ha perdido su valor y sigue siendo moneda de curso legal hasta su total retirada. Y es que fue en 2019 cuando el Banco de España dejó de fabricarlos dado que estos tenían una fuerte relación con actividades delictivas tales como fraude o blanqueo de capitales.

Exceptuando este caso, "todos los billetes euro pueden seguir utilizándose con normalidad y no van a perder su valor", explica este organismo.

El BdE, al igual que el resto de bancos centrales nacionales, trabajan para garantizar la "máxima calidad" de todos los billetes y monedas que están en circulación. Para ello, cuando este dinero físico llega a este organismo gracias a las entidades de crédito, este se encarga de retirar de la circulación todos aquellos que no alcanzan un estado de uso adecuado. Y es que, aunque aquellos billetes manchados o deteriorados se destruyen, estos también son sustituidos por otros nuevos en buen estado y se vuelven a poner en circulación.

"También cambiamos los billetes o monedas deteriorados o dañados a los ciudadanos que los traen a nuestras ventanillas", señala el organismo bancario. El Banco de España aplica los mismos criterios para mantener los estándares de calidad en todos los billetes desde los de 5 euros hasta los de 200.

"Si tienes algún billete desgastado, no pierde su valor. Si lo deseas, te lo podemos cambiar. Si no, nosotros lo sustituiremos cuando llegue al Banco de España por su cauce normal, a través de los bancos", asevera. Siempre podrá canjearse por su valor si se presenta ante el BdE más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido. Por lo tanto, la ciudadanía no debe alarmarse en cuanto a una posible pérdida del valor de sus billetes.