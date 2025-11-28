Airbus detecta un fallo que puede afectar a un número significativo de sus A320neo en servicio

El consorcio europeo Airbus ha identificado un problema que puede afectar a un número significativo de aviones de la familia A320neoque actualmente están en servicio, por lo que pide a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas. Fuentes citadas por EFE cifran en 6.000 el número de aparatos que podrían verse afectados.

El fabricante ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. En consecuencia, Airbus ha identificado un número "significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Tras la detección del problema, Airbus se ha puesto en contacto con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de "software" y/o "hardware" disponible y garantizar la seguridad de la flota. Esta AOT se reflejará en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

Airbus ha admitido que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y ha pedido disculpas por las molestias causadas. Asimismo, ha destacado que trabajará con los colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".

El A320neo, un avión de pasillo único que tiene un consumo un 20% inferior al de su antecesor, es uno de los aviones más vendidos de la compañía y forma parte de la flota de compañías como la española Iberia.