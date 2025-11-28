Avianca también suspende los vuelos a Venezuela

La aerolínea colombiana Avianca acaba de anunciar la suspensión de la venta y la operación de vuelos desde y hacia Venezuela.

La decisión de la compañía iberoamericana, presente en todo el continente y en Europa, llega después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país revocara la concesión de vuelo a seis aerolíneas.

"Siguiendo la decisión del INAC, Avianca informa de que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela. Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores", señaló la compañía en un comunicado.

Air Europa también ha cancelado las dos frecuencias del próximo martes entre Madrid y Caracas "por motivos ajenos" a la aerolínea española, ha informado este viernes la compañía en una publicación en sus redes sociales.

La compañía había cancelado desde este martes varios vuelos hacia y desde Caracas después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) instara a los aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Ante esa situación, Air Europa suspendió los vuelos Madrid-Caracas previstos para los próximos 27, 29 y 30 de noviembre a las 16:40 horas, así como también los Caracas-Madrid previstos para el 27, 29 y 30 de noviembre a las 23:10 horas.

Venezuela revocó el miércoles las licencias a Iberia, a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, a Latam Colombia, a la turca Turkish Airlines y a la brasileña Gol.

Pero a fecha de este jueves, las tres aerolíneas españolas que vuelan a Venezuela no tenían constancia aún de la retirada de la licencia para operar en ese país, que, en principio, afecta solo a Iberia, ya que en la comunicación del Gobierno venezolano no figuran Air Europa y Plus Ultra.