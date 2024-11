La AIReF desmonta las previsiones del Gobierno y avisa de que se gastará más de lo comunicado a Bruselas y que harán falta más ajustes

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no cree que el último plan fiscal que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea se vaya a cumplir. El organismo que fiscaliza las cuentas públicas ha advertido hoy de que que será necesario adoptar medidas de ajuste para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, ya que, según sus cálculos, el gasto aumentará a un ritmo del 3,6% anual entre los años 2025 y 2031, seis décimas por encima de lo que prevé el Gobierno en sus planes económicos.

Según recoge en su informe sobre el Plan fiscal estructural y de medio plazo 2025-2028 enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de octubre, en un escenario a políticas constantes, la AIReF calcula que la diferencia entre el gasto neto que prevé y el que estima el Gobierno llevará el déficit público al 1,6% del PIB al final de 2031, en lugar del 0,8% comunicado por el Ejecutivo. En un cálculo paralelo, la AIReF estima que para alcanzar en 2031 ese déficit del 0,8% del PIB comprometido por el Gobierno, el gasto primario neto no podría crecer más de un 2,8% anual, dos décimas menos de lo previsto.

Es decir, que como ha advertido la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, "va a ser necesaria la adopción de medidas".

La deuda, estancada

El crecimiento del gasto no sólo tendrá afectación sobre el déficit sino también sobre la deuda. Como ha explicado Herrero, su aumento "tensiona" la evolución a la baja de la deuda pública, que es el objetivo final de las nuevas reglas fiscales, de manera que según sus estimaciones cerrará 2041 en el 87,5% del PIB, en lugar del 76,8% que calcula el Gobierno, y "sin perfil descendente".

La AIReF no sólo se ha mostrado crítica con el fondo del plan sino con su forma. Como ha asegurado Herrero, no han podido hacer un análisis completo porque el documento ha quedado reducido a "un compromiso político, pero no una auténtica planificación de medio plazo". "No hay escenario presupuestario de detalle para los años siguientes, no hay desglose por subsectores y no se detallan las medidas para cumplir con el ajuste", ha criticado Herrero, que ha añadido que lo que se pretendía con la reforma de las reglas fiscales europeas "ha quedado bastante diluido" en el plan.

A pesar de cuestionar el plan, la AIReF sí cree que se cumplirán las tasas de referencia en los ejercicios 2025 y 2026, ya que la regla de gasto nacional es más estricta que la europea y esto dejará margen para incorporar el crecimiento del gasto en Seguridad Social (que calculan en torno al 3,5% y el 3,6%).

La autoridad ha revisado al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%

En lo que respecta a este año, aunque la AIReF mantiene que el déficit podría cerrar en el 3% del PIB como estima el Gobierno, está "en el límite" y si se materializan ciertos riesgos, como las devoluciones derivadas de sentencias, podría superarse ese umbral, que en condiciones normales implicaría entrar en un procedimiento de déficit excesivo. De hecho, si se cumpliera la previsión del Gobierno de aumento del gasto para este año, del 5,3%, el déficit se dispararía al 3,5% el PIB, aunque Herrero matiza que "puede que el escenario de ingresos del Gobierno sea más alto" que el que maneja la institución.

La AIReF ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 2,9%, cinco décimas más -una tasa que se acercaría más al 3% si se incorporaran los datos del tercer trimestre-, y para 2025, del 1,9% al 2,3%.

A medio plazo, la AIReF espera una desaceleración lenta del crecimiento económico, que bajaría al 1,5% en 2029, debido a la pérdida de intensidad del consumo público, la desaceleración de la inmigración y la menor contribución del sector exterior.

Por lo que respecta a las proyecciones fiscales, la AIReF coincide con el Gobierno en que el déficit público bajará al 3% del PIB este año, pero señala que, aunque se corregirá al 2,7% en 2025 gracias a la retirada de las medidas anticrisis, luego se estabilizará e incluso repuntará al 2,9% en 2029 debido a los mayores gastos militares y de deuda.

Estas previsiones de déficit no incluyen los ingresos derivados del mantenimiento del gravamen bancario, como ha pactado el Gobierno con sus socios parlamentarios, ni ninguna de las medidas fiscales planteadas por el PSOE, por que todavía no están adoptadas. Lo que sí contemplan son las ayudas que se están preparando para amortiguar los efectos de la DANA. A este respecto, Herrero ha asegurado que habrá un impacto, aunque descarta que esto vaya a modificar la visión estructural de las finanzas públicas y su evolución. Según ha añadido, hay instrumentos para que este impacto no se tenga en cuenta tanto en el ámbito nacional como en el europeo de cara a la evolución de las finanzas públicas.