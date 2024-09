La Airef rechaza la negociación bilateral en financiación autonómica: "Es un error"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha vuelto a hablar alto y claro: la senda de déficit es una "línea roja" para una financiación singular en Cataluña y esta financiación debe negociarse de manera conjunta para que las medidas que se tomen no afecten a la sostenibilidad del gasto. Así lo ha vuelto a reiterar su presidenta, Cristina Herrero, que ha marcado la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento del nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, que marca unos objetivos de déficit anuales, como una frontera intranspasable ante un posible acuerdo de financiación singular para Cataluña.

Durante un acto organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para presentar las conclusiones y propuestas sobre cuestiones estructurales de la economía española, Herrero ha pedido "tener cuidado" y respetar tres vértices: el cumplimiento de las reglas fiscales y, por lo tanto, de los compromisos de gasto; la financiación autonómica y mecanismos extraordinarios de financiación y la vuelta a los mercados de las comunidades autónomas. "Para nosotros, asumir o enfrentar de manera fragmentada cada uno de estos aspectos es un error y no tengo tan claro que vaya a dar una suma cero en el conjunto de las administraciones públicas", ha indicado Herrero en relación a las negociaciones entre el Gobierno y Esquerra Republicana para una financiación singular para Cataluña. "Cuando se afrontan los retos de manera fragmentada puede que las consecuencias, a efectos de sostenibilidad fiscal, no sea cero".

Herrero ha reclamado "mirarlo todo en conjunto". "Los compromisos fiscales tienen que cumplirse y sí que hay que abordarse reformas porque mientras que haya argumentos para no cumplir las reglas fiscales, el marco fiscal seguirá no siendo creíble", ha añadido. Por ello, ha demandado abordar la financiación de manera conjunta para asegurar que las medidas que se tomen, "sean singulares o no", no afecten a la sostenibilidad y a la factibilidad de cumplir con los compromisos. "Cuando conozcamos el acuerdo en su totalidad, pues miraremos a ver si eso cambia de alguna manera nuestro pronunciamiento sobre la sostenibilidad y factibilidad del plan fiscal estructural que vamos a conocer en breve".

Sin entrar en detalles, la presidenta de la Airef ha señalado que si una administración recibe fondos adicionales en un ejercicio podría emplearlos en nuevo gasto y que este se consolidara, sin que esto fuera compensado por otras administraciones, lo que afectaría a las métricas fiscales del país. Por ello, entiende que la financiación autonómica, los compromisos fiscales y las reformas estructurales "son vasos comunicantes", ha insistido y una "aproximación fragmentada" a alguno de ellos "pone en riesgo la credibilidad de los compromisos (fiscales) que asumimos a nivel nacional".

Por otro lado, Herrero ha explicado que "a priori" una prórroga del presupuesto "supone cierta limitación", porque no se puede incrementar el gasto, aunque "la práctica" demuestra que los gobiernos siempre encuentran "algún mecanismo para gastar más de lo que te limita el presupuesto". En el caso de los grandes proyectos nuevos que no cuentan con un crédito presupuestario, "requieren de algo de ingeniería presupuestaria y contable con la finalidad de que ese gasto se pueda realizar", ha ironizado. Así, la consecuencia de la prórroga presupuestaria "en la práctica no es importante", aunque eso "no es lo deseable" porque las cuentas recogen lo que el Gobierno piensa hacer y constituyen, además, un instrumento de rendición de cuentas.

Más allá de los presupuestos, Herrero ha puesto el foco en el plan fiscal estructural que el Gobierno tendría que enviar a Bruselas antes del 20 de septiembre -una fecha que el Ejecutivo extiende algunas semanas, hasta octubre- y que tendrá que recoger cómo va a reconducir la deuda pública en los próximos años. "No conocemos el plan fiscal estructural y tampoco la información que a Comisión (Europea) ha compartido con el Gobierno", ha señalado, a pesar de que la Airef tendrá que evaluar la "coherencia, consistencia y efectividad" del plan y su encaje en los presupuestos. "No sabemos si los objetivos (de déficit y deuda) y la tasa de crecimiento del gasto que se ha llevado al Congreso son consistentes con el compromiso del primer año del plan fiscal estructural".

Además, "claro que es necesario reformar el marco fiscal nacional", ha subrayado Herrero, ya que hay que solventar las "incoherencias" de la ley de estabilidad con las nuevas reglas fiscales europeas, sobre todo en materia de regla de gasto que, entre otros cambios, ahora tendrá que incluir el gasto en pensiones.