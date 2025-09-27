Álex Algarci, experto en fiscalidad internacional: "La Hacienda española es conocida como una de las mejores del mundo"

Álex Algarci, experto en fiscalidad internacional, ha afirmado en el podcast 'ConPdePodcast' que considera a la Agencia Tributaria española "de las mejores del mundo" y "el ministerio que mejor funciona". Según él, esta reputación se confirma por lo que se comenta en foros de asesores internacionales, donde la Hacienda española tiene fama mundial.

Los datos respaldan esta apreciación. En 2024, los ingresos tributarios alcanzaron los 294.734 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,4% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de las bases imponibles, que experimentaron una subida del 6,9%, y al dinamismo en las rentas y el gasto final sujeto a IVA, que crecieron un 7,7%.

Además, en el ámbito de la lucha contra el fraude, la AEAT logró una recaudación de 18.928 millones de euros en 2024, suponiendo un incremento del 13% en comparación con el año anterior. Este resultado fue producto de casi 2 millones de actuaciones inspectoras, que incluyeron auditorías a grandes patrimonios y la recuperación de deuda tributaria.

El Impuesto sobre el Patrimonio también ha mostrado cifras destacadas. En la campaña de 2024, la recaudación ascendió a 2.133 millones de euros, un aumento del 11,6% respecto al año anterior.

Comparativa internacional

Comparando con otros países de la OCDE, España ha mostrado una mejora en su eficiencia recaudatoria. Por ejemplo, en el primer semestre de 2025, los ingresos tributarios aumentaron un 10,9% respecto al año anterior, alcanzando los 182.354 millones de euros, gracias al impulso de autónomos y pymes.

Por ejemplo, España ha superado a Francia en varios indicadores económicos clave, como el crecimiento del PIB y la reducción del déficit y la deuda pública. Este 'sorpasso' refleja una mayor estabilidad fiscal y una mejor percepción en los mercados financieros.

La digitalización como motor de eficiencia

Algarci también señala que la digitalización y la inteligencia artificial jugarán un papel crucial en la mejora de la eficiencia de la Agencia Tributaria. Destaca que "estamos entrando en una fase con el boom de la IA en la que esto se va a multiplicar, tanto por la capacidad de identificar patrones que va a tener la IA, que era imposible hacerlo a nivel humano, como por la absoluta digitalización".

Esta transformación digital permitirá a la AEAT optimizar sus procesos y mejorar la detección de fraudes, consolidando su posición como una de las administraciones tributarias más eficientes a nivel mundial.