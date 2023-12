Alquilar una plaza de garaje: precio y duración del contrato

Dar vueltas y vueltas hasta encontrar aparcamiento es una situación que se da diariamente con más frecuencia de la deseada, sobre todo en las grandes ciudades. La pérdida de tiempo cada día y la desesperación de los conductores hace que muchos de ellos se planteen alquilar una plaza de garaje . Por tanto, aquellos que tengan una de estas plazas libres estarán de suerte, porque estas ofrecen a sus propietarios una rentabilidad del 7,5%, mientras que la que ofrecen las viviendas es del 6,2%, según datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Los alquileres de los garajes y cocheras –así como de los trasteros– se regulan mediante el Código Civil. El documento de arrendamiento debe incluir la duración del contrato, el precio y todas las cláusulas que sean necesarias para proteger tanto al propietario como al inquilino ante posibles conflictos.

El pago que el inquilino deberá abonar será el que se fije por la voluntad de las partes, siempre y cuando no vaya en contra de la normativa. No obstante, a diferencia de lo que ocurre con los inmuebles, el precio del alquiler de los garajes no está sujeto a los límites que establece el Gobierno.

"En el contrato de alquiler se deberá establecer la renta mensual que el inquilino le pagará al propietario, así como la cláusula de actualización que generalmente será la del IPC, que es la que regía los contratos de viviendas antes de la limitación actual", asevera el portal inmobiliario.

Al formalizar un contrato de alquiler de estas plazas, el propietario deberá ingresar el 21% en concepto de IVA en Hacienda, incremento que se deberá repercutir al inquilino y que debe figurar en el contrato de arrendamiento. Por tanto, si el precio del alquiler del garaje es de 100 euros mensuales, el propietario deberá cobrarle al inquilino 121 euros; es decir, el precio establecido más el IVA. No obstante, el alquiler está exento de tributar cuando la plaza de garaje sea el anexo de una vivienda.

El precio medio del alquiler en España es de 71 euros, según el estudio "Variación acumulativa de los garajes en España" a diciembre de 2022, de Fotocasa. No obstante, se detectan grandes diferencias de precio entre regiones, así como variaciones según las condiciones. En este sentido, las comunidades autónomas más caras para alquilar un plaza de garaje son Cantabria, País Vasco e Islas Baleares, mientras que Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se coronan como las más baratas.

La duración del alquiler también es la pactada entre el propietario e inquilino, sin embargo, si no se específica, se establece que es de un año prorrogable. También puede ser mensual y prorrogarse de manera automática hasta que algunas de las partes comunique su voluntad de no renovar el contrato con un mes mínimo de preaviso.