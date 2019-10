Alsa y Avanza apurarán hasta el último minuto para decidir si compiten con Renfe en el AVE

El proceso de liberalización ferroviaria en España vivirá esta semana el último capítulo de un largo proceso que culminará la medianoche del jueves, hora límite para que las compañías que quieran competir con Renfe en el AVE a partir del 14 de diciembre de 2020 presenten sus ofertas a Adif.

Entre las compañías que ya han expresado su intención de presentar una propuesta para competir con Renfe están Talgo, a través de su filial Motion Rail (presidida por la ex ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno socialista Elena Salgado); Ilsa (de los propietarios de Air Nostrum que acaban de perder a su socio Acciona, que ha decidido desistir en su intención de competir con Renfe) y la operadora francesa SNCF. Entre las que han mostrado interés se encuentran Arriva (filial de Deutsche Bahn), Globalia, Continental Rail (ACS) o FlixBus, que finalmente no pujará al menos en esta primera fase del proceso, aunque no descarta hacerlo más adelante, entre otras.

Compañías como las de transporte por carretera Alsa y Avanza siguen también analizando si posicionarse en el mercado, según indicaron en fuentes del sector. En el caso de Avanza, fuentes de la compañía explicaron a Europa Press que la empresa está "valorando, analizando y estudiando la posibilidad con todo detalle". "La decisión final dependerá del resultado de las estimaciones económicas acerca de la viabilidad financiera del proyecto", añadieron dichas fuentes.

Adif prevé elegir a dos nuevos operadores a mediados del próximo de diciembre, un año antes de la apertura del mercado, para que tengan así tiempo de preparar el negocio. La elección de dos empresas responde al modelo de apertura diseñado. Adif oferta tres paquetes distintos paquetes de servicios, cada uno de ellos con distinto número de frecuencias diarias de trenes, en los tres principales corredores AVE, el de Barcelona, el de Levante y el que enlaza con Sevilla y Málaga. El primero de estos paquetes, el de mayor capacidad, es el que se considera diseñado para Renfe. De hecho, la operadora pública ya ha manifestado que pujará por este paquete, que supone poner en circulación en esas líneas 104 trenes diarios, un 20% más de los que tiene ahora, y también de lanzar un AVE "low cost".

Los otros dos paquetes de servicios en liza, los destinados a los competidores, suponen 16 trenes AVE al día y cinco frecuencias diarias, respectivamente, por dichos corredores.

El sector, y el regulador del mercado, la CNMC, esperan que la apertura del AVE a la competencia se traduzca en una bajada del precio de los billetes. A ello contribuirá también el nuevo modelo de cánones que Adif prevé implantar ante la liberalización, esto es, el peaje o importe que la empresa pública cobra a los operadores por usar la red.

Adif comunicará la preadjudicación antes del 15 de diciembre, en tanto que la fecha límite para concluir la coordinación de todos los acuerdos está previsto que sea antes del 15 de marzo de 2020.