Aseguradoras y agencias de viaje negocian un seguro específico para las vacaciones del 23J

Aseguradoras y agencias de viaje negocian la creación de un seguro especial destinado a preservar las reservas y vacaciones contratadas por los ciudadanos coincidentes con la fecha de las elecciones generales del 23J, en previsión de que sean llamados a integrarse en una mesa electoral. El consejero delegado de Intermundial Seguros y vicepresidente de la Mesa del Turismo, Manuel López, confirmó en dicha Mesa que ambas partes negocian ya un seguro especial para dar cobertura a estos contratiempos y, así, dar más seguridad a aquellos que "tomen la decisión de viajar en esas próximas fechas con tranquilidad". Asimismo, recordó que los clientes que habían comprado ya su billete con su seguro correspondiente "tienen garantía cubierta y no tienen que hacer ningún extra". Para aquellas personas que ya habían comprado su viaje sin seguro antes de la convocatoria de elecciones, "probablemente busquemos alguna fórmula con todas las agencias y turoperadores para proporcionarles esa oportunidad de contratarlo" y, por tanto, darles la tranquilidad de que si les toca estar en una mesa electoral, puedan proteger su dinero.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, expresó su temor a que las elecciones del 23-J afecten al buen ritmo de reservas y ha aconsejado contratar "unos seguros específicos" que se están negociando para que cubran el supuesto de ser convocado en mesa electoral "y que no se pierdan los importes y se pueda cambiar los viajes". También recordó que la mayoría de seguros contratados ya cubrían los supuestos con la contratación previa del viaje, pero "solo para la persona contratante". Por ello, advirtió que como esta inesperada situación "tiene también implicaciones en el resto de la familia y en el resto de los participantes del grupo que viaja, evidentemente, no siempre se podrá realizar una devolución", por lo que instó a ampliar dichos seguros.

Garrido reconoció que la inesperada convocatoria electoral está trastocando todas las previsiones y avisó de que "hay dos tipos de viajes, uno previo a la convocatoria de elecciones y otro posterior. Para los segundos se están preparando seguros específicos". Por eso, las agencias están pidiendo a los proveedores flexibilidad, ya que es una "situación atípica, a la que, entre todos, debemos dar solución" y incidió en que "todos deben ser conscientes de que deberían contratar un seguro, porque tiene un coste muy reducido, y si no tienes seguro, no se puede reclamar y se debe acudir a la junta electoral central".

En el mismo sentido, López afirmó que muchos seguros garantizan que se pueda ser miembro de una mesa electoral o suplente. Otra cosa es si los consumidores no tienen seguro. "En ese caso buscaremos alguna fórmula para darles esa oportunidad de que puedan disfrutar las vacaciones", aunque López no ha garantizado que todos puedan ausentarse de una mesa electoral. En cuanto al seguro específico, recordó que, "evidentemente, tendrá un coste más elevado".

Ante tanta preocupación, el Gobierno estaría estudiando cambios en la Ley Electoral, como considerar como eximente de fuerza mayor un viaje ya contratado. Por ello, las 525.000 personas que pueden ser llamadas a una mesa -el 2% de la población española- tendrían la posibilidad de acogerse a esta opción si justifica sus vacaciones. Ahora mismo, los que tengan un viaje ya pagado no tendrían la opción de presentar un pliego de descargo aduciendo una causa de fuerza mayor y, por tanto, si no se cuenta con un seguro, solo les queda la opción de acudir a la mesa para no incurrir en un delito y reclamar de forma individual y privada a las aerolíneas, alojamientos, agencias de viajes o turoperadores que hayan contratado para recuperar el importe del viaje. No obstante, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, algunas compañías aéreas ya dentro de su política comercial, tienen establecido algo así como una causa de fuerza mayor, con lo cual dependerá de la política comercial de cada aerolínea cuál sea el trato en cada caso.