Así afectará la jornada de 37,5 horas a tu trabajo según tu sector y empresa

La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, uno de los proyectos más destacados impulsados por el Ministerio de Trabajo, está en la fase final de su tramitación parlamentaria. A pesar de que esta medida asegura el mantenimiento del salario, su impacto no será uniforme en todos los sectores laborales. En muchas áreas donde ya existe una jornada similar a la nueva, los trabajadores apenas notarán variación, ya que no supondrá un cambio en su rutina habitual ni un beneficio tangible.

Aquellos que sí se verán favorecidos pertenecen a ámbitos como el comercio, la hostelería, la construcción o la industria manufacturera. En contraste, empleados de sectores como el educativo, la administración pública, los servicios financieros y de seguros, así como los dedicados al abastecimiento de agua y gestión de residuos, apenas experimentarán modificaciones, ya que actualmente sus jornadas medias rondan —o incluso son inferiores a— las 37,5 horas semanales, de acuerdo con la memoria económica de la propuesta legislativa.

Un impacto económico variable

El documento señala que esta reforma no afectará por igual a todas las empresas. En el caso de los trabajadores que actualmente cumplen con una jornada de 40 horas semanales, el coste salarial por hora podría incrementarse hasta un 6,67%. Sin embargo, esta situación representa solo una fracción del total. Para la mayoría de los empleados del sector privado —unos 14,5 millones—, el aumento promedio del coste por hora será del 2,21%.

Más aún, hay 1,88 millones de trabajadores cuya jornada ya se ajusta al nuevo límite, por lo que la aplicación de esta norma no implicará ningún aumento en los costes salariales para sus empleadores. Este es precisamente el caso de los sectores que menos se beneficiarán del cambio. Por su parte, la CEOE-Cepyme ha manifestado su preocupación ante estos posibles efectos económicos y ha solicitado precaución en la implementación, para evitar una mayor carga sobre las empresas.

Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, se defiende que esta reducción no debería suponer un encarecimiento directo de la actividad empresarial. Según sus estimaciones, el ajuste de la jornada podría equilibrarse mediante un incremento de la productividad. En palabras del propio departamento liderado por Yolanda Díaz, “esta constricción horaria puede reconducirse por la productividad”. Además, respaldan su postura con datos que indican que los márgenes empresariales han aumentado un 56% desde 2009 y un 36% desde 2019.

Un impacto desigual entre trabajadores y empresas

La reforma tendrá consecuencias para más de 12,5 millones de trabajadores, con una distribución de 6,8 millones de hombres y 5,7 millones de mujeres. Sin embargo, el grado de afectación dependerá del sector y del tamaño de la empresa. En cuanto a la reducción de tiempo, se estima que las microempresas deberán recortar unos 70 minutos semanales; las pequeñas empresas, alrededor de 55; las medianas, unos 20 minutos; y las grandes, cerca de 39 minutos.

Pese a que esta medida busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, aumentar la productividad y dignificar el empleo, lo cierto es que sus efectos no serán homogéneos. En particular, los trabajadores de sectores con jornadas ya reducidas no verán un cambio real, lo que genera dudas sobre el alcance equitativo de una iniciativa que el Gobierno considera histórica.

Mientras tanto, el debate continúa tanto en el Parlamento como en la sociedad, entre quienes consideran que esta reforma representa un avance significativo y quienes creen que podría profundizar las desigualdades entre diferentes áreas de empleo.