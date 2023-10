Así “engaña” el Gobierno con la deuda pública: por qué ni ha bajado ni bajará

Louie Anderson (1953-2022) fue un actor y comediante americano, creador de la muy popular serie de dibujos animados «La vida con Louie», que también decía, con la sorna del humorista, «que todos pensamos que vamos a salir de nuestras deudas». En España, las familias y las empresas por lo menos lo intentan y, por lo menos, consiguen reducirlas, según los últimos datos de las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicados ayer por el Banco de España. Ocurre todo lo contrario con la deuda de las Administraciones Públicas (AA PP), Seguridad Social incluida, que sigue en ascenso, por mucho que el Gobierno insista en que desciende en porcentaje de PIB, algo que es cierto, pero por el crecimiento de la economía, no por la reducción del endeudamiento.

Las series largas de datos son más ilustrativas. En 2015, la deuda consolidada de familias y empresas alcanzaba los 1,67 billones de euros, mientras que la deuda total de las AA PP llegaba a los 1,45 billones. En junio de 2023, la deuda privada (familias y empresas) había caído algo, hasta los 1,64 billones, pero la pública ha escalado hasta los 1,82 billones, según reflejan las estadísticas del Banco de España. La deuda pública y la privada alcanzaron sus máximos históricos en 2021, tras la pandemia. La de familias y empresas llegó a los 1,68 billones y la pública a los 1,89 billones. Desde entonces, hogares y sociedades no financieras han reducido de forma permanente, trimestre tras trimestre, su endeudamiento. Las AA PP no han seguido el mismo camino, ya que tras un ajuste en 2022 hasta los 1,74 billones, en 2023 han vuelto a la senda alcista y ya están en los citados 1,82 billones, aunque debido a las deudas entre las propias administraciones, la cifra para el cómputo a efectos europeos se quede en algo más de 1,56 billones. No hay que olvidar que buena parte de los 323.880 millones de deuda autonómica se los ha prestado el Estado a las comunidades, como la mayoría de los 106.174 millones de euros que debe la Seguridad Social y que afectan de forma directa a su solvencia, diga lo que diga el ministro José Luis Escrivá, que solo es uno más de los que quieren convencer a los ingenuos de que «vamos a salir de nuestras deudas», como decía el comediante Anderson.